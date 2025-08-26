Ë¿Ã½¨µÈÁü¤Î¼óÀÞ¤é¤ì¤ë¡¡¼þÊÕ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹Áü¤Îº¸ÏÓ¤â¤®¤È¤êÈï³²¤â¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾¦Å¹³¹
Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëË¿Ã½¨µÈÁü¤Î¼ó¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤ËÀÞ¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î±ßÆÜ»û¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ë¿Ã½¨µÈÁü¡£¼ó¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¤Þ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÎÍý»ö¤¬ÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¨µÈÁü¤Ïº£·î23Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¼ó¤òÀÞ¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹Áü¤Îº¸ÏÓ¤¬¤â¤®¤È¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤ÏÆÁÀî²È¹¯Áü¤¬ÅÚÂæÉôÊ¬¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½¨µÈÁü¤âÃ¯¤¬²õ¤·¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¤Ï´ïÊªÂ»²õ¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£