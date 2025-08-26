緑の甲子園として親しまれている中学・高校ゴルフ部ＮＯ１決定戦「Ｓｋｙ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ２０２５年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣旗争奪 団体の部」（報知新聞社後援）の指定練習が行われ、先週の日本ジュニアで優勝した道上嵩琉（１年）を擁す滝川二高（兵庫）が入念にコースをチェックした。

チームをまとめる藤澤聖太（３年）は「キーは道上、大西（晃盟）の２人の日本ジュニア覇者。２人がスコアを伸ばしてくれれば他の選手も波に乗れる。一致団結して頂点を目指したい」と、初Ｖへ闘志を燃やした。

また昨年、高校女子を制した大阪桐蔭高（大阪）の中越百々香キャプテン（２年）は「私をはじめ、岩永（杏奈）、杉田（琉羽）の昨年の優勝メンバーも健在。１年生２人が加わりましたが全員実力があるメンバーなので、昨年よりチームのレベルは確実に上がっています」と、力を込めた。

高校の部は２７日から３日間、栃木・宇都宮市のサンヒルズＣＣで、中学の部は２日間、日光市のピートダイＧＣ ＶＩＰコースで行われる。