KDDI、沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で「ファイナルサマーセール」を開始した。対象の1年間トッピングを割引価格で購入できる。期間は8月31日まで。

ファイナルサマーセール

通常2万1600円の「120GB（365日間）」が2万1100円、通常2万4800円の「300GB（365日間）」が2万4200円、通常2万6400円の「360GB（365日間）」が2万5400円となる。

本気割

トッピング名 通常料金 割引後料金 期間 120GB（365日間） 21,600円 21,100円 8月26日10時～8月31日23時59分 300GB（365日間） 24,800円 24,200円 360GB（365日間） 26,400円 25,400円

これらのトッピングは現在実施中の「本気割」キャンペーン対象で、他社からの乗り換え後7日間以内の購入により、購入額の半額相当がau PAY残高で還元される。「本気割」キャンペーンの終了日は未定。

トッピング名 ファイナルサマーセール割引後料金 本気割au PAY還元額 1カ月間あたりの実質料金 120GB（365日間） 21,100円 10,550円相当 10GB／約880円 300GB（365日間） 24,200円 12,100円相当 25GB／約1009円 360GB（365日間） 25,400円 12,700円相当 30GB／約1059円

なお、「本気割」適用の条件として、「通話＋データ」プランであること、他社（au、UQ mobile、povo1.0を除く）からMNPで加入していること、SIMの有効化がキャンペーン期間内に完了していること、SIMの有効化から7日後の23時59分までに対象トッピングを購入していること、対象トッピング購入時点でau IDがpovoアカウントと連携されていること、au PAY残高還元までに対象のau IDでau PAYの利用を開始していることが条件となる。特典の適用は1回線につき1回まで。

#1年間おトクづくし

１年間トッピングの購入で、「#1年間おトクづくし」キャンペーンにより「買っておトク」「続けておトク」「来ておトク」の特典を受けられる。「#1年間おトクづくし」キャンペーンの終了日は未定だが、「買っておトク」「来ておトク」の内容は毎月変わるため、以下は8月の実施内容となる。

本キャンペーンの参加条件は、データ容量が48GB以上かつ有効期間が365日間以上のトッピングを購入したことがある回線かつ、そのトッピングを利用中の回線。「ファイナルサマーセール」対象トッピングの購入で、本キャンペーンの参加条件を満たすことができる。

「買っておトク」では参加条件を満たしたうえで「データ使い放題（24時間）」（330円）を購入すると、データ使い放題ボーナス（24時間）のプロモコードがもらえる。対象購入期間は8月31日まで。

「続けておトク」では参加条件を満たしたうえで「データ容量が48GB以上かつ有効期間が365日間以上のトッピング」を購入すると、「データ使い放題ボーナス（24時間）」のプロモコードが3個もらえる。対象購入期間の終了日は未定。

「来ておトク」では参加条件を満たしたうえでpovoアプリからエントリーすると、「必ずもらえる！データコース」または「毎月変わる！豪華景品コース」の抽選に参加できる。エントリー期間は8月19日まで。

「必ずもらえる！データコース」ではデータ容量を利用できるプロモコードが、「毎月変わる！豪華景品コース」では英会話イーオンの授業料が5万円割引になる割引券が景品となる。

特典 当選人数 特賞 データ使い放題ボーナス（3日間）10回分 30名 1等 データ使い放題ボーナス（24時間） 50名 2等 データ使い放題ボーナス（6時間） 100名 3等 データボーナス0.1GB（24時間） 特賞～2等の当選者以外

必ずもらえる！データコース

特典 当選人数 特賞 イーオンレッスン費用 50,000円分 5名

毎月変わる！豪華景品コース