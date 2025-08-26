8月20日夜、兵庫県神戸市のマンションで住人の片山恵さん（24）がナイフで刺されて死亡した事件で、東京都新宿区の谷本将志容疑者（35）が逮捕された。谷本容疑者は片山さんについて「全く知らない人です」と供述しているという。オートロックのマンションのエレベーター内で見知らぬ男に刺されるという事件に驚いた方も少なくないだろう。我々に身を守る術はあるのだろうか。

＊＊＊

【写真を見る】マンションに「共連れ侵入」された時“やってはいけない”対処法とは？

谷本容疑者の目的は未だ判然としていない。だが、片山さんの勤務先付近から自宅マンションまで、同じ電車に乗るなどして50分にわたり後をつけていたとも報じられている。オートロックのマンションには片山さんの後から“共連れ”で侵入し、エレベーターに同乗したようだ。そこで片山さんを後ろから羽交い締めにしてナイフを突き立てた――。神奈川県警の元刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が解説する。

片山さんはエレベーター内で刺殺された（写真はイメージ）

「まだ詳細がわかっていないのであくまでも推測ですが、谷本容疑者が『殺意を持っていたかわからない』と言っていること、また、マンションの住人が『男女がもめている悲鳴がエレベーター内から聞こえた』と110番通報していることから、性的暴行の目的で侵入した可能性が高いと思われます。エレベーター内で脅迫して彼女の部屋に連れて行こうと考えていたものの、騒がれたために刺した可能性があります。谷本容疑者にとって神戸は10年以上務めていたところなので、土地勘はあったでしょう」（小川氏）

セキュリティシステムとして広く採用されているオートロックだが、共連侵入されては防ぎようがない。

尾行された際のシミュレーション

「そういったリスクを回避するために、あらかじめ誰かにつけられていると感じた時のシミュレーションをしておくことが重要です。実際に尾行されていると感じた時は、突然のことで頭の中が真っ白になって何も対応できなくなってしまいがちです。そのため、駅から自宅まではショートカットはせずに大通りを歩く。近くに友人や家族などが住んでいれば電話連絡を取ったり、そこへ向かったりするのもいいでしょう。犯罪者は“目・音・光”を嫌がるものなのでコンビニエンスストアに駆け込むといった意識を常日頃から持っておくことも重要です。明るいコンビニに逃げ込んで防犯カメラや第三者の目に触れさせるのも有効ですし、防犯ブザーも効果的です」（小川氏）

防犯スプレーは有効だろうか。

「防犯用の催涙スプレーなどを携帯すると、逆に軽犯罪法に触れてしま可能性があるのでおすすめはできません。どうしても防犯のために用意したいというのであれば、女性の場合はバッグを持っている方が多いので、ヘアスプレーや殺虫剤など勢いよく噴射できるものなら相手をひるませることは可能でしょう。ただし、そこまでする余裕はないと思いますが……」（小川氏）

根本的な問題として、尾行に気づけるかどうかだ。

「つけられているという意識がないと難しいかもしれません。しかし、自ら気づかなくしていることもあります。歩きスマホやイヤホンで音楽を聴いていれば、他人が近づいてきても気づかないものですから」（小川氏）

歩きスマホの危険

警備サービスのセコムは公式ホームページで、歩きスマホなどしていた場合、後ろから接近してくる人に気づくまでの距離を実証実験して発表している。それによると、何もしていない場合は平均1・9メートルで気配に気づくが、スマホで文章を読む、あるいは入力していた場合は平均1メート、さらに、音楽を聴いていた場合は平均10センチまで近づかれないと気づかないという。

片山さんがオートロックを開けてマンションのエントランスに入った際、後ろを振り返る様子などは防犯カメラに映っておらず、共連れで侵入してきた容疑者に気づいていなかったとみられている。

「共連れで入ってこられてしまった場合は、同じエレベーターに乗り合わせないことです。私も実行していますが、密室になるエレベーターには知らない人とは一緒には乗らないことです。『どうぞ！』と言って譲ればいいのですから。スマホに電話がかかってきたふりをして降りることだって可能です」（小川氏）

同じマンションに住む顔見知りが乗ることだってある。

「自分の部屋の階でエレベーターを降りても、ドアが閉まるまで部屋の前に立たないこと。エレベターの中から『あの人は301号室か』などと知らせないようにしたほうがいいでしょう」（小川氏）

なんとも世知辛い世の中になったものだ。

デイリー新潮編集部