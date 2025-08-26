とにかくお金を貯めたいです。夫婦合わせて手取りが「月50万円」ですが、3ヶ月頑張ったら“貯蓄100万円”は可能ですか？

日本の平均貯蓄額は？

個別のケースを検証する前に、日本全体の平均貯蓄額と、中央値（貯蓄がある家計の貯蓄額を低いほうから高いほうに並べた場合、ちょうどの真ん中となる貯蓄額）をチェックしていきます。

総務省の「家計調査（貯蓄・負債編） 2024年」によると、2人以上の世帯における１世帯当たり貯蓄現在高は、1984万円となっています。この金額は、前年に比べ4.2％増え、6年連続の増加傾向が続いています。

また、貯蓄保有世帯の中央値は1189万円です。

自分の家計と、日本の平均貯蓄金額を比べてみてください。平均値や中央値より低い方や、この夏お金を使いすぎてしまった方、年末に向けて短期間で貯蓄を頑張りたい方は、どのくらい貯蓄ができるか、ぜひ検証してみましょう。



手取り50万円だといくら貯蓄できる？

では、夫婦2人の手取りが50万円、小学生の子どもが1人いる場合、3ヶ月で最大いくら貯蓄ができるかチェックしていきましょう。



＜前提条件＞

・夫婦2人の手取り：月50万円

・小学生の子どもが1人



＜出費の仮定＞

・食費（外食なし、切り詰めた場合）：月6～8万円

・光熱費：2～3万円

・通信費：1～2万円

・日用品・雑費：1～2万円

・教育費・学校関連費：1万円

・住居費：持ち家でローン完済や実家で同居の場合0円、賃貸の場合月8～12万円



＜毎月の出費の見積もり＞

持ち家でローン完済している場合だと住居費はかからず、毎月の出費は11～16万円まで抑えることが可能。賃貸で毎月の家賃が10万円の場合、毎月の出費は大体21～26万円となる。



＜3ヶ月の貯蓄額の見積もり＞

住居費がかからないケースでは、（50万円－11万円）×3で、3ヶ月で最大117万円の貯蓄が可能。

賃貸で毎月の家賃が10万円の場合、（50万円－21万円）×3で、3ヶ月で最大87万円の貯蓄が可能。



検証例から分かること

ここで紹介した毎月の出費額や貯蓄額は、あくまでも見積もり例です。お金の使い方は各家庭によって大きく異なるため、みなさん全てに当てはまるわけではありません。

しかし出費を切り詰めれば、3ヶ月で100万円の貯蓄をすることは可能です。また100万円に届かなくても、貯蓄額を増やすことはできます。

もちろん、節約を頑張りすぎてしまい、毎日の生活が経済的に苦しくなるのは問題です。栄養バランスのとれた食事をとり、必要に応じて医療費を支払って病院に通うことは大切です。しかし、3ヶ月など短期的にできるだけお金を使わない生活を目指せば、お金を貯めることができることが分かります。



まとめ

毎月忙しく生活していると、自分たちの家計を見直す時間がとれません。実は気が付いていないだけで、もう少し毎月の貯蓄額を増やせる可能性もあります。今回紹介した内容を参考にして、家計の見直しや、毎月の貯蓄目標を決めてみてはいかがでしょうか。



出典

総務省 家計調査報告（貯蓄・負債編） －2024年（令和6年）平均結果－ （二人以上の世帯）

執筆者 : 下中英恵

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者