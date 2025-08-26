神戸のウォーターフロントをミッフィーがジャック！神戸の名所とコラボした限定グッズや特別コラボカフェは見逃せない
神戸を代表する観光スポット「神戸ポートタワー」を中心に、神戸ウォーターフロントエリアがミッフィーに染まるサマーイベント「KOBE PORT TOWER × Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」が2025年7月23日〜9月22日(月)の期間限定で開催中。神戸港を囲む一帯がミッフィーの作者、ディック・ブルーナの世界観に包まれ、地域に「笑顔」と「にぎわい」を創出するイベントとは一体どのようなものなのか？
【写真】神戸のウォーターフロントをミッフィーがジャック中！特別なフォトスポットや限定スイーツなどをチェック
■神戸のシンボル・神戸ポートタワーがディック・ブルーナの世界観に染まる
1963年に誕生した神戸ポートタワーは、鼓(つづみ)を長くしたような赤く美しい外観が特徴の神戸を代表する観光スポット。展望フロアやガラス張りの屋上デッキからは、神戸の街並みや六甲山の山並み、神戸空港、淡路島の大パノラマが一望できる。今回のイベントでは、そんな神戸ポートタワーの施設内いたる所にミッフィーが登場している。
屋上展望デッキの階段を上がった先にある、ガラス張りの屋上デッキ「Brilliance Tiara Open-air Deck」には、ガラスウォールにミッフィーのフォトスポットが出現！神戸の海にミッフィーが浮かんでいるかのような光景で、記念撮影にもぴったりな演出となっている。
ユニークな仕掛け映像が特徴の光のミュージアム「Brilliance Museum」(展望フロア4階)では、ディック・ブルーナのイラストとコラボした特別な演出を実施中。床面には無数のカラフルなミッフィーボールの映像が出現したり、壁面をタッチするとミッフィーのお顔や船、お風呂などのイラストが次々と壁に浮かび上がる演出があったり、ディック・ブルーナの世界観で子どもたちが大はしゃぎできる光と映像の空間となっている。
国内でも珍しい回転カフェ＆バー「Ready go round」(展望フロア3階)では、「ディック・ブルーナ テーブル 神戸」とのコラボカフェを実施。専用チケット予約者限定の「ポートタワー いちごプリン ミッフィー」のほか、「ミッフィーチーズケーキバー」などのメニューが楽しめる。いちごプリンは、「コラボカフェセット+ノベルティ付き入場券」(大人3400円、小中学生2700円)購入者限定の特別なスイーツなので、公式サイトより予約して出かけよう！イベントロゴが刻印されているオリジナルプリンボトルは、お土産として持ち帰ることも可能だ。
どの席からも神戸港をはじめ屋外を眺められ、リニューアルで誕生したオープンテラスなどで心地よく過ごせるレストラン・カフェ＆バー「PORT TERRACE」(低層フロア3・4階)では、ディック・ブルーナの世界をイメージしながら神戸の山と海を表現した特別なデザートを期間限定で提供中。こちらのデザートは、1日各20個のみの販売なので、気になる人は早めの時間帯がおすすめだ。
■ミッフィーのコラボイラストがかわいいイベントグッズ4選
イベント期間中、神戸ポートタワー展望フロア2階「Kobe Port Tower Shop by Felissimo」には、イベントオリジナルグッズが大集結。神戸ポートタワーとミッフィーのコラボイラストがあしらわれた限定グッズで、この夏の神戸での体験を思い出に残してみよう。
限定グッズのイチオシは、「KOBE PORT TOWER × Dick Bruna TABLE アクリルキーホルダー」(1100円)だ。今回のイベントの文字ロゴと、神戸ポートタワーの側から顔を出すミッフィーがかわいらしいイラストロゴそれぞれが、アクリルキーホルダーのパーツになっている。それぞれのロゴを一緒に付けたままにしたり、外してアレンジを加えてみたりと、パーツごとに分かれているからこその自由度の高さが魅力的だ。
また、「KOBE PORT TOWER × Dick Bruna TABLE ボトル入りボーロ」(800円)は、かわいいまんまるケースに入ったボーロ。よく見るとミッフィーや今回のイベントで登場するイラストがデザインされており、一粒ごとにイラストを楽しんだり、並べてみて写真を撮ったりと、目でも楽しめるお土産になっている。
KOBE PORT TOWER × Dick Bruna TABLE コラボトート(キナリ・4070円)は、目を惹くイベントロゴの見た目と、使い勝手のバランスがちょうどよい仕上がりの限定トートバッグ。ドリンクホルダーとファスナー付き内ポケットなどの仕様とサイズは、「Dick Bruna TABLE」で人気の帆布トートと同じなので、毎日の相棒にぴったりだ。
展望フロアのショップのグッズ以外にも注目してほしいのは、低層3階のエレベーター前にあるコインマシンで購入できる「神戸ポートタワー× Dick Bruna TABLE 限定記念メダル」(各700円)。デザインには、神戸ポートタワーとミッフィーのコラボイラストが描かれており、今しか手に入らない貴重なコインとなっている。裏面には好きな名前やポートタワーに登った日付も刻印できるので、自分だけの特別な1枚を、神戸観光の記念に作ってみてはいかが？
ほかにも、小皿やマグカップなど、「KOBE Waterfront」をテーマに、神戸ウォーターフロントにちなんだ船やペンギン、カメ、お風呂などのディック・ブルーナのイラストをあしらい、フェリシモらしい日常使いしやすいアイテムも登場しているので、公式SNSよりチェックしよう！
■フェリシモ本社もミッフィーがジャック？知る人ぞ知る「チョコレートミュージアム」でも関連イベント実施中！
神戸ポートタワーなどを運営している株式会社フェリシモの本社ビル「Stage Felissimo」も今回のイベントに参加しており、壁面にミッフィーのフェイスデザインが施されている。そんなStage Felissimoの2階には、神戸が受け入れてきた西洋文化の一つであるチョコレートに注目した「フェリシモ チョコレート ミュージアム」という施設が存在する。チョコレートやカカオをテーマにしたアートや、世界中のチョコレートパッケージを展示するこの施設でも、ミッフィーが登場するイベントが開催されている。
イベントキャンペーンのテーマはなんと、ミュージアムに隠れたミッフィー探し！常設展示室のチョコレートパッケージのコレクション約1万9000点の中にミッフィーが描かれたパッケージが展示されている。展示品の中からミッフィーの描かれたトランク型のパッケージを見つけ、パッケージの隣に置かれた合言葉を出口でスタッフに伝えて、板チョコデザインのA5版紙ファイルをもらおう！
また、ミュージアムの人気フォトスポットである巨大なチョコレートオブジェの前に、イベントロゴデザインのミッフィーパネルが登場。ほかにも神戸を代表する洋菓子ブランド「モロゾフ」の協力で、ミッフィーがデザインされたチョコレートのパッケージを集めた特別展示コーナーや、今回の限定商品を含む特設のグッズコーナーも登場するなど、普段とは異なる見どころも多い。ポートタワーだけでなく、チョコレートに注目したユニークなチョコレートミュージアムでもイベントを楽しもう！
【「フェリシモ チョコレート ミュージアム」詳細】
■営業時間：11時〜18時(入館は17時30分まで)
■場所：神戸市中央区新港町7番1号 Stage Felissimo 2階
■入館料：一般1000円、学生(中学・高校・大学生)800円、小学生300円、小学生未満無料
※神戸ポートタワーなど周辺施設とセットになったお得なチケットもあります。
■ディック・ブルーナのイラストと共にワインや食事が楽しめるレストランも見逃せない！
「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生した「Dick Bruna TABLE」(以下、「ディック・ブルーナ テーブル」)の常設店である、「ディック・ブルーナ テーブル 神戸」も、本イベントの主催施設の1つであり、限定メニューの販売やグッズコーナーの拡大など期間限定の要素が登場している。
イベント限定メニューの「ミッフィーのミッフィーユ」(1080円)は、ミッフィーのパイ生地の中にカスタードクリームとホイップクリーム、いちごが入った贅沢なスイーツ。チョコレートソースで顔を描き、粉糖でおめかし。そして、彩りにミントを加えた「ミッフィーユ」のビジュアルはキュートすぎてスプーンで崩すのに躊躇してしまうかもしれない。
また、「アフタヌーンセット(1ドリンク付)タワーコラボ」(2380円)は、オランダをテーマとしたキャロットラペ、ビーツのポテトサラダなどの食事メニューに、イベントのロゴピックが乗ったスイーツなどが楽しめるイベント期間限定のアフタヌーンティーとなっている。こちらは、神戸店だけでなく、横浜店でも提供されるとのことなので、イベント期間中に神戸に行けない人にもおすすめの限定商品だ。
ほかにも限定スイーツが展開されているほか、期間限定で拡大しているショップコーナーでは、先述の神戸ポートタワーとのコラボグッズも販売している。ディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースや、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間など、ディック・ブルーナの多彩な世界へいざなう「ディック・ブルーナ テーブル」にも足を運び、イベントを最大限満喫してみてはいかが？
■担当者インタビュー
今回は、神戸ポートタワーの運営やディック・ブルーナ テーブルを監修するフェリシモの担当者に、イベントのターゲットやグッズの売れ行き、今後の新商品などについて話を聞いてみた。
――今回のイベントの開催の意図やターゲットを教えてください。
フェリシモが運営とプロデュースを手がける神戸ポートタワーと、「ディック・ブルーナ テーブル 神戸」が中心となり、神戸ウォーターフロントエリアに「にぎわい」と「笑顔」を創出するサマーイベントです。17施設が共働し、観光、グルメ、クルーズ、ミュージアム、夜景、宿泊と朝から夜まで多彩な神戸の体験をお届けします。大人も子どもも笑顔になれる企画をバラエティ豊富にそろえており、ファミリーや友人同士でのおでかけ、デートなど、さまざまな形でお楽しみいただけます。
――イベント限定グッズの売れ行きや反響はいかがですか？
今販売しているグッズは購入数を制限させていただくほどの反響をいただいています。完売してしまった商品の再入荷情報等については、神戸ポートタワーの公式Xにて随時ご案内しています。SNS上でも「めっちゃかわいい」「おしゃれ」「普段はグッズ買わないけど、今回は買っちゃった」などありがたいコメントをたくさんいただいており、こちらとしてもうれしく思っています。
9月10日(水)〜9月22日(月)の期間で開催する「神戸阪急 Dick Bruna TABLE POPUPショップ」にて、新商品の販売も予定しておりますので、ぜひこちらもお楽しみに！
――ミッフィーの限定特典がもらえる「神戸ウォーターフロントスタンプラリー」の詳細を教えてください。
「神戸ウォーターフロントスタンプラリー」は、ミッフィーと神戸をめぐる“まち旅”スタンプラリーとして、今回のイベントの関連施設を巡りながら、お買い物を楽しむことができるスタンプラリーです。下記のカード配布・押印場所にて、2000円以上の関連チケットの購入または2000円以上の飲食または関連商品を購入すると、スタンプを1個押印いたします。
スタンプが3つ集まった人にはイベントのオリジナルコースターをプレゼントいたします。オリジナルコースターのデザインは、神戸ポートタワーからミッフィーが顔を覗かせる特別なイベントロゴになっています。色はイエロー、ブルー、ホワイトの3色あり、どのカラーをゲットできるかは、その場でのお楽しみです。スタンプラリーを通して、クルーズ、水族館、タワーなど神戸を代表するスポットを巡りながら、お食事やショッピングも交えて、多彩で記憶に残る神戸観光をぜひ楽しんでください！
【「神戸ウォーターフロントスタンプラリー」実施詳細】
■カード配布・押印場所(順不同)：
Dick Bruna TABLE KOBE、神戸ポートタワー、AQUARIUM×ART átoa(アトア)、神戸リゾートクルーズ boh boh KOBE、「誕生70周年記念 ミッフィー展」(大丸梅田店 9月1日(月)まで)、神戸阪急 ミッフィーzakkaフェスタ・ Dick Bruna TABLE POPUPショップ(9月10日(水)〜9月22(月)の期間限定)
※大丸梅田店はミッフィー展入場者限定の物販購入3000円以上がスタンプ押印の条件となります。
■プレゼント交換場所：
神戸ポートタワー低層1階チケット売り場・インフォメーション、Dick Bruna TABLE KOBE
今回の記事では紹介しきれなかったが、神戸ウォーターフロントエリアのホテルや、人気ベーカリー「ル・パン総本店」、神戸の景色を海から楽しめる「神戸リゾートクルーズ boh boh KOBE」など、全17カ所の施設が今回のイベントに参加している。ぜひイベント期間中に神戸を訪れて、今しか楽しめないディック・ブルーナの世界観と、神戸のウォーターフロントが作り出す「笑顔」を満喫してみよう。
IIustrations Dick Bruna (C)copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com / (C) Dick Bruna
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和
