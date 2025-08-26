活発な前線や低気圧の影響で、北海道の宗谷や留萌地方を中心に断続的に激しい雨が降っています。すでに記録的な大雨となっている所もありますが、あす27日にかけてさらに雨量は増える見込みで、土砂災害や川の増水・氾濫などに厳重な警戒が必要です。

■1日で平年の8月1か月分を超える大雨に

前線や低気圧の影響で、宗谷地方や留萌地方を続々と活発な雨雲が通過しています。宗谷地方の豊富では、午後2時46分までの1時間に、50.5ミリの非常に激しい雨を記録。午後4時までの24時間で降った雨の量は、174.5ミリに達していて、豊富では、8月1か月に降る雨量の平年値が120.9ミリですので、1日でこれを大きく上回る大雨となっています。

気象庁の「大雨危険度」によると、午後4時10分現在、豊富町や幌延町にはすでに災害が切迫している状況を示す黒の表示がみられるほか、豊富町、幌延町、天塩町には土砂災害警戒情報が出されている地域があります。

■あす27日は前線が南下 東北でも雨強まる

少しでも危ないと感じたら、危険な場所から速やかに離れましょう。もし、安全な場所まで避難する時間がなかったり、すでに外に避難することが危険だと感じた場合には、近くの比較的丈夫な建物や、自宅の2階以上、山の斜面からできるだけ離れた部屋に避難するなど、状況に応じて、身を守る行動を取ってください。

あす27日になると、この前線は日本海から本州付近を南下。北海道だけでなく、東北地方でも雨の降り方が強まり、警報級の大雨となる所があるでしょう。特に北海道は、これまでに降った大雨で災害発生の危険度がすでに高まっています。引き続き、土砂災害や川の増水や氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。