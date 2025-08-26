演歌歌手の坂本冬美が２６日、大阪市内で「坂本冬美 特別公演」（１０月１０〜３１日、大阪・新歌舞伎座）の取材会に、共演の中村梅雀、一路真輝とともに出席した。

単独公演としては２３年２月以来となるステージへ向け、坂本は「演歌歌手の私の舞台とは思えない、そんな舞台でございます。気合十分でございます」と、アピールした。

第一部では新作舞台「弁天お春騒動記」、第二部では共演陣も多く出演するプレミアムステージを披露する。

一路には自身とのデュエットに加え、ミュージカルソング歌唱を依頼。坂本は「これ以上はお願いできないですから」と言いながら、「でもわからないですよ、千秋楽には参加していただくかも。無理強いするかもしれないですよ」と、笑いながらすぐさま前言を撤回。一路へ「私の歌をずっと聴いておいてください。なんとなく覚えたらね」と、中村のベース演奏と共演する別コーナーへの追加出演をオファーした。

突然の“無茶振り”に一路が苦笑する中、坂本は「スペシャルではなく、プレミアムですから。一回きりかも知れない夢のような共演をフルで楽しんでもらいたいです」と、言葉に力を込めた。