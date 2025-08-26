巨人ＯＢの槙原寛己、長嶋一茂、元木大介の３氏が２５日放送の日本テレビ「しゃべくり００７」に出演。「今では考えられない 続・昭和の野球ＳＰ」が放送された。

槙原氏が「完全なツカミになります」と、華麗なるプレーではなく、報復死球、乱闘の話題からスタートして大盛り上がり。

故意死球は、主力選手や捕手が標的になりやすいとの話題になり、上田晋也が「一茂さんは、わざと当てられたなと思ったことは？」と聞くと、一茂は「僕実はあったんです」と告白。すかさず槙原氏が「カズは当てないだろ！？」と突っ込んで爆笑が起こった。

一茂が「俺活躍してないから、当てられないみたいなのやめてよ」と抗議しつつ、「ヤクルトにいた時にたまたま３安打したことがあった。１、２、３打席目。広島戦ですよ」と説明した。

「あの時はコーチが〇〇さん」と名前を明かし、ピー音で伏せられた。

「４打席目、おい！いけよ、いけよ！って（広島ベンチから）聞こえたんです、次のボールが頭です」と明かし、「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。

当時の映像が紹介され、一茂が頭部にきた投球をよけてひっくり返り、打席でうつぶせになってフリーズしている様子が流れた。

一茂は「俺あれ以来、〇〇大嫌い！」と笑わせた。