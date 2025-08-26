父は歌手の杉本智孝さん（63）、母はモデルの広田恵子さん（59）である、歌手の鈴木瑛美子さん（26）が26日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。無邪気な笑顔から本気度の高い変顔まで、豊かな表情で写る鈴木さんのオフショットがネット上で話題となっている。



今月28日の夜にライブを控えているという鈴木さんは「平日夜だけど、週の真ん中だからラストスパート頑張れる力をこのLIVEで送るぞおおおお！」とコメント。赤×黒のタンクトップコーデに身を包み、河川敷で撮ったショットを複数枚アップした。芝生の緑と川や空の青を背景に、次々に変わる表情からあふれ出る鈴木さんのエネルギーは、ライブまでの日々を乗り切るパワーを送ってくれそう。



SNSでは、「かわいいなぁと思って見てたらほんまにwww」「あんな顔から、こんな顔まで…」「自然体でイイね」「結んでるの似合うなーと思ったらコレよ。笑」「最高やなぁwww」「こんなに無邪気でいられるのがすき」「クシャッて笑ったあなたが素敵過ぎる」「めっちゃ綺麗」「えっ？UFO？」などのコメントがあった。



鈴木さんは、2017年高校在学中の「湖池屋」ポテトチップのテレビCMに出演して話題となり、映画『恋は雨上がりのように』の主題歌「フロントメモリー」等に抜擢。19年8月にメジャーデビューを果たし、TVアニメ『キングダム』エンディングテーマ曲「kIng」やアンジェラ・アキ作詞作曲プロデュースによる「カナリアの歌」などをリリース。ミュージカルにも活動の幅を広げており、25年10月より公演のミュージカル「マリー・キュリー」の出演も控える。