ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥È1Éô½êÂ°µá¤á¤ë¡¡¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×Áª¼ê¤¬ÃçºÛ¿½¤·Î©¤Æ
¡¡ÉÔ¾Í»ö¤ÇÇÑÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¸å·ÑÁÈ¿¥¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÅì³ØÀ¸¥¢¥á¥Õ¥ÈÏ¢ÌÁ¤¬2Éô½êÂ°¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔÉþ¤À¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬26Æü¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛµ¡¹½¤ËÃçºÛ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£1Éô¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤Î¤ÏÆüÂç3Ç¯¼ò°æÍ¤¾»¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡£¿½Î©½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Ø²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ö¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢1Éô¤Î¾å°Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£2Éô¤«¤éÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âºÇÃ»2Ç¯¸å¤È¤Ê¤ê¡¢¼ò°æ¤µ¤ó¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ò°æ¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¤º¤Ã¤È1Éô¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ï¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤ÎÍ¥¾¡21²ó¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¡£2023Ç¯8·î°Ê¹ß¡¢°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤ÇÊ£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÇÑÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯2·î¤Ë´ØÅì³ØÏ¢¤«¤éÂà²ñ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸µÉô°÷¤òÃæ¿´¤ËÆ±5·î¡¢Í»Ö¤Î²ñ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢´ØÅì³ØÏ¢¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¸øÊ¿À¤Î´ÑÅÀ¤Ê¤É¤«¤é1Éô½êÂ°¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤·¡¢2Éô½êÂ°¤ò·è¤á¤¿¡£