夫作“妻を笑わせるお弁当”→努力伝わる工夫に8.2万いいね「間違いない」「最高のご主人」【ママリ】

妻を笑顔にした「夫作のお弁当」に8.2万いいね

ご紹介するのはうまる ☺︎ 2y(@umaruun21)さんの吹き出してしまうこと必須の投稿です。夫婦での家事、育児の役割分担は各家庭それぞれで違うと思いますが、うまるさんのお家では最近、夫がうまるさんの分もお弁当を作ってくれるそう。それだけでも大助かりでうれしいものですが、いざ食べようとお弁当を開けてみるとそこには衝撃の海苔アートが…。まさかのお弁当にきっと元気をもらえるはず！

©umaruun21

旦那がここ最近いつもお弁当作ってくれてるんだけど今日弁当開けたらこれで吹いたwwwwww

野菜とメインがバランス良く詰められたおかずと白いご飯の上には「夫マジいい男」という海苔アート。まさかの海苔を使った自画自賛に、うまるさんは思わず笑ってしまったといいます。



この投稿には「間違いないです」「最高のご主人ですね。僕もやろう」などのリプライがついていました。お弁当を作ってくれただけでもすばらしいのに、職場にいる妻を笑顔にするところまで考えられていたなんて。元気になれるお弁当、とても素敵です。すばらしい夫婦関係に、温かい気持ちになる投稿でしたね。

若い男性美容師に抜け毛を相談したら…産後母に響いた金言に3万いいね

ご紹介するのはもちはもちや☺︎ 0y🎀完ミ🍼(@mochi_poyoyon)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんは、産後にいろいろな体の変化がありましたか？抜け毛や体型の変化などに、ショックを受ける人がいるかもしれません。わが子がかわいいと思っても、体の変化まではすんなり受け入れられないですよね。



投稿者のもちはもちや☺︎ 0y🎀完ミ🍼さんは、産後の抜け毛に悩んでいました。ある日美容室に行きますが…？

この前美容室行った時に👨‍🦱「産後の抜け毛ってやっぱありました～？？」と聞かれたので👸「もうかなり抜けて…いまやっとパヤパヤと生えてきたところなんですｵﾊｽﾞｶｼッ💦」って言ったら👨‍🦱「良いっすねｲｯｽﾈ～！新芽って事ですもんね～！その髪めっちゃ綺麗ですよ～！大事に育てましょ～！」って言ってくれて初めて産後の抜け毛を愛せた。ありがとう素敵なお兄さん。

抜け毛という言葉だけ聞くと、少しネガティブに感じますよね。恥ずかしいことだと思うこともあるでしょう。そんなとき、髪の毛のプロから「きれい」と言われると、とてもうれしく思うはずです。どんなことも、ものごとは捉えようかもしれません。そんなことを気づかせてくれる投稿ですね。



この投稿に対して「めっちゃポジティブになれる」「優しさに感動」と美容師さんへのリプライが寄せられました。抜け毛などのトラブルも、出産という大仕事の勲章。新芽を大切に、自分を肯定したいですよね。

「今なら良さがわかる」結婚式で両親に渡すぬいぐるみに2.3万いいね

ご紹介するのはまみむ(@mamamamamimimi_)さんによる投稿です。結婚式ではさまざまな形で両親への感謝の気持ちを伝えるものだと思いますが、その中の一つに出生体重と同じ重さのぬいぐるみをプレゼントするというものがありますよね。このぬいぐるみについて相談を受けたというまみむさん。



昔と今では少し考え方が変わったと振り返ります。一体どんな風に変わったのでしょうか。

近々結婚式を挙げる女性部下が出生体重の人形を親にあげるか迷ってるらしい。確かに昔は良さが全く理解できなかったけど今ならあれの良さがわかる。我が子の出生体重を忘れた時は無いし生まれたばかりの頃は何g増えたかで一喜一憂してたあの頃を思い出してもし我が子から貰ったら咽び泣く自信がある

以前は出生体重と同じ重さのぬいぐるみの良さが「全く理解できなかった」というまみむさん。しかし、自分が親になってみるとそのぬいぐるみを抱くことで子育ての日々を思い出して泣けてくるだろうと、考えが変わったといいます。自分が育児を経験したことで、贈り物の価値に気づいたのですね。



この投稿には「やばい！すでに泣きそう」「結婚式を待たずに今ほしい」という声が寄せられました。また、結婚式後の置き場所にも困らない、出生体重分のお米を贈ったという方もいました。



さまざまな形で表現される、子育てへの感謝の気持ち。今はまだ子育て真っ最中の方も、いつかそんな日がくると考えるだけで目頭が熱くなるようなエピソード投稿でした。

