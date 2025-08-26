投開票日がちょうど2か月後に迫った「長野市長選挙」。



現職の荻原健司市長はきょうの定例会見で、立候補を正式に表明しました。



荻原市長は新たな公共交通に向けた取り組みや、さらなる観光振興に力を入れたいとしています。



長野市荻原健司 市長

「引き続き来たる4年間も市長としての仕事を続けていきたいということで、再び市長選挙に立候補するという決意を持っております」



きょうの定例会見で、2期目の立候補を表明した現職の荻原健司市長・55歳。





これまで4年の任期の中では、台風19号災害の対応のほか、農産物のトップセールス、また、子どもの医療費の窓口無料化など、公約に掲げた51項目をすべて着手することができたと自身で評価しました。そして、お盆期間中に地域の祭りに出席した際、まちの良さを守ることが自身の責任と考え、立候補を決意したとしています。荻原市長「公共交通の課題、特に市民の移動の担保をどうしていくのかというのは、単に赤字補填を行政の方でするということではない、新たな公共交通、抜本的な改革、取り組みにも着手をしていきたいと思っておりますしまた令和9年には善光寺の御開帳がありますから、これを機にやはり市の観光振興をさらに強化をしていきたい」長野市長選挙を巡っては、市内で経営コンサルタント会社を営む、新人の平本浩一さん・59歳が立候補の意向を示しています。また、小泉一真市議・59歳は自身を市長に推す声があるとして、立候補を検討しています。長野市長選挙は、10月19日に告示、1週間後の26日に投開票です。