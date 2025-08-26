【ホラー漫画】「幽霊が見えなきゃクビ？」新手のブラック企業で始まる「地縛霊」と社員の禁断の恋【作者に聞く】
「逆に僕だけ見えない」の主人公はブラック企業に勤める若手社員。ブラックと認識しながらも、就職したときに浮かれて買った新車のローンのせいで、辞めるわけにはいかない。ある日、社長が「ビジネスはエネルギーだ。そして霊感もエネルギーだ」とイカれた発言をし始めた。そして「1カ月以内に霊が見えるようにならない社員はクビだ」と宣告…!!
本作を描いたのは、会社員として勤める傍ら、漫画家としても活動している新田せん(@nittasen)さん。会社勤めをしていることを武器にネタを作り、創作活動に取り組んでいる漫画家だ。本作について話を聞いてみた。
ある日、社長が「ビジネスはエネルギーだ。そして霊感もエネルギーだ」と突飛なことを言い出し、さらに「1カ月以内に霊が見えるようにならない社員はクビだ」と宣告した…!!
心の中で悪態をつきながらも、辞めるわけにはいかない主人公。社内では霊感を身につけるための不可解な研修まではじまり、2週間後には実際に霊が見える社員まで現れた。社員たちが次々と見えるようになるなか、主人公だけはどうしても見えずに苦しんでいた。そんなある日、机の上に「死骸の毛」で「ガンバレ」と書かれた文字が出現！最初は怖がる主人公も、誠実に謝ってくる霊に接するうちに、次第に心を通わせていくのだった。
そんな本作「逆に僕だけ見えない」のこだわった点について、作者の新田せんさんは「人間が日々『怖い』とか『嫌い』と思っているものも、よく知ってみるとかわいいところがあるのかな？と思いながら幽霊のヒロインを描きました」と教えてくれた。
霊感のない主人公と幽霊の少女は「気色悪い毛」を使って意思疎通をしているが、新田せんさんは「あの毛を所持できるのは幽霊だけで、あれは彼女の必須アイテムです。気色悪いですが…(笑)」と明かす。
最後に、終盤で存在感を増した「メガネの藤田」について尋ねると、「藤田くんはただのモブだったんですけど、『絶対この職場(学校)おかしい』と思いながらも、言えずに流されてしまってる感じが、多くの人の『あるある』を想起して共感を呼んだのかもしれません」と、読者にひそかに人気の理由について教えてくれた。
ホラーかと思いきや、終始ユーモアにあふれた「逆に僕だけ見えない」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：新田せん(@nittasen)
