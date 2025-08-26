【App Store iPhoneゲームチャート】美少女系RPG『アビスディア』が初登場TOP3入り（8/18〜24）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年8月18日〜24日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ブロックブラスト（Block Blast)』がランクインし、前週に続いて首位をキープ。続く2位には、新作である『アビスディア』が初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた『ブロックブラスト』
「無料ゲームチャート」1位の『ブロックブラスト（Block Blast）』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた作品。操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムも楽しい。
2位に初登場した『アビスディア』は、世界を汚染する黒い空間「アビススリット」と、その汚染を浄化する特別な能力を持った「調律師」をめぐるストーリーの美少女系RPG。ユーザーは調律師となり、個性豊かな美少女ヴァンガードたちと一緒にバトルを繰り広げながら冒険に出かける。
新作としては『アビスディア』のほか、『OZ Re:write（オズ リライト）』（5位）、『スイートホームメイド【スイメド】』（8位）がTOP10に初登場。5位の『OZ Re:write』は、“絆から始まる、あなたの物語”と謳った新感覚の異世界リライトファンタジーRPG。プレイヤーは、創始者の再来となり、さまざまな出来事を解決したり、英雄との絆を育んだりしながら、物語をハッピーエンドへ導いていく。
◆「有料ゲームチャート」では『Minecraft』が首位をキープ
一方「有料ゲームチャート」は、『Minecraft』が前週に続いて首位をキープした。本作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には、『Minecraft』同様人気タイトルの『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『魔王城ものがたり』がランクイン。
3位の『魔王城ものがたり』は、ドット絵がかわいらしいシミュレーションゲームで知られるカイロソフトの新作。プレイヤーは、ダンジョンの運営者としてモンスターに餌を与え手懐けて仲間にして罠を開発、それらをダンジョンに配置して冒険者を迎え打つ。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた『ブロックブラスト』
2位に初登場した『アビスディア』は、世界を汚染する黒い空間「アビススリット」と、その汚染を浄化する特別な能力を持った「調律師」をめぐるストーリーの美少女系RPG。ユーザーは調律師となり、個性豊かな美少女ヴァンガードたちと一緒にバトルを繰り広げながら冒険に出かける。
新作としては『アビスディア』のほか、『OZ Re:write（オズ リライト）』（5位）、『スイートホームメイド【スイメド】』（8位）がTOP10に初登場。5位の『OZ Re:write』は、“絆から始まる、あなたの物語”と謳った新感覚の異世界リライトファンタジーRPG。プレイヤーは、創始者の再来となり、さまざまな出来事を解決したり、英雄との絆を育んだりしながら、物語をハッピーエンドへ導いていく。
◆「有料ゲームチャート」では『Minecraft』が首位をキープ
一方「有料ゲームチャート」は、『Minecraft』が前週に続いて首位をキープした。本作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には、『Minecraft』同様人気タイトルの『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『魔王城ものがたり』がランクイン。
3位の『魔王城ものがたり』は、ドット絵がかわいらしいシミュレーションゲームで知られるカイロソフトの新作。プレイヤーは、ダンジョンの運営者としてモンスターに餌を与え手懐けて仲間にして罠を開発、それらをダンジョンに配置して冒険者を迎え打つ。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。