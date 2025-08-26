“2児のシングルマザー”藤咲凪、新車価格2000万円超ドイツ“高級SUV”購入 SNS反響「華奢な身体にでっかい車」
“2児のシングルマザー”藤咲凪（25）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。「ずっと乗りたかった車」を購入したことを明かした。
【写真あり】かっこいい！“2児のシングルマザー”藤咲凪が購入した「ずっと乗りたかった」ドイツ“高級SUV”
藤咲は「めちゃくちゃ質問来てたんですけど、ずっと乗りたかった車を購入しました」と明かし、ハッシュタグで「#BMW」「#XM」と添え、“愛車”との2ショットを投稿した。
この投稿に「天使がこんなにかっこいい車に！ 最強ー！！！」「納車おめでとうございます 華奢な身体にでっかい車最高にかっこいいです」「こんな可愛いのにこんなゴツイ車乗ってるってギャップ萌えだ！」「かっこよすぎです」などのコメントが寄せられている。
なお、BMW『XM』は、新車価格2130万円からとなっている。
