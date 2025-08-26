秋限定♡木村屋總本店のあんぱんと新作パンで楽しむ季節の味わい

老舗ベーカリーとして知られる「木村屋總本店」から、9月1日より秋の新商品が直営店で販売されます。旬の果実や栗を使ったラインナップは、見た目も味わいも秋らしさたっぷり。新作の「酒種 クランベリーチーズ」や「シャキシャキりんごデニッシュ」など、毎日のティータイムに華やぎを添えてくれるパンがそろいました。季節の訪れを感じさせる限定メニューを、ぜひチェックしてみてください。

華やかで爽やかな新作パン

酒種 クランベリーチーズ

注目は「酒種 クランベリーチーズ」（税込330円）。酒種生地に甘酸っぱいクランベリーチーズあんを包み、果肉をトッピングした一品です。

シャキシャキりんごデニッシュ

さらに「シャキシャキりんごデニッシュ」（税込480円）は、バター香る生地にりんごとカスタークリームを重ね、食感と風味が楽しめる贅沢な仕上がり。

どちらも秋の始まりにぴったりの爽やかな味わいが魅力です。

再登場の人気パンと栗の味覚

黒ねこちゃん

毎年人気の「黒ねこちゃん」（税込390円）が今年も登場。大きな瞳が印象的な見た目に、濃厚なチョコクリームが詰まった遊び心あるパンです。

酒種 マロン

また、秋らしさ満点の「酒種 マロン」（税込400円）は、ブランデーで香り付けされた栗あんを使用。

栗のホイップクリームパン

さらに「栗のホイップクリームパン」（税込360円）は、マロンクリームとカスターホイップの二層仕立てで、まるで栗そのものを味わっているような楽しさを届けてくれます。

販売店舗と楽しみ方

木村屋直営店の26店舗で販売される今回の新商品。銀座松屋店や新宿伊勢丹店、羽田空港内ショップなどアクセスしやすい店舗でも購入可能です。

店舗によって取り扱い商品が異なるため、お出かけ先や帰省のタイミングで立ち寄るのもおすすめ。

秋ならではの手土産や自分へのご褒美に、木村屋の新商品パンを選んでみてはいかがでしょうか。

秋の味覚で心も満たされるひととき

木村屋總本店の秋の新作は、旬の素材をたっぷりと詰め込み、毎日の食卓やおやつ時間を豊かにしてくれます。税込330円～480円と手に取りやすい価格帯もうれしいポイント。

老舗ならではの丁寧な製法と遊び心あるデザインで、大人も子どもも笑顔になれるラインナップです。ふんわりと香る季節の風味を味わいながら、秋のひとときを心地よく過ごしてみてくださいね♡