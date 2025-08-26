おかもとまり、10歳息子と2ショット添え思いつづる「息子を想い、生きてる今が凄く幸せ！」
元ものまね芸人で現クリエイターのおかもとまり（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。10歳息子との2ショット写真を添え、息子への思いをつづった。
【写真】「立派なママです」「美しいですね」10歳息子との2ショットを公開したおかもとまり
おかもとは「母になり10周年 自分を想い、生きてたけど、息子を想い、生きてる今が凄く幸せ！"ただ与える愛"って幸せだね 産まれてきてくれてありがとう旅行」とつづり、息子との仲良しショットなどを複数枚投稿した。
この投稿にフォロワーからは「まりさん素敵な親子ですね」「若く見える」「立派なママです」「美しいですね」などのコメントが寄せられている。
おかもとはピン芸人としてデビューし、俳優の広末涼子のモノマネで注目を集め、グラビアにも進出。2018年3月にタレント業を引退することを発表。芸能活動から引退後は「岡本麻里」名義で「株式会社minto.」代表としてコラムサイト「minto.」の運営などを行っていた。15年4月に、ミュージシャン・naoと結婚。同年8月22日に第1子を出産したが、20年に離婚を発表。23年12月に、当時埼玉県志木市議会議員だった与儀大介氏との再婚を発表したが、24年10月に離婚を報告している。
【写真】「立派なママです」「美しいですね」10歳息子との2ショットを公開したおかもとまり
おかもとは「母になり10周年 自分を想い、生きてたけど、息子を想い、生きてる今が凄く幸せ！"ただ与える愛"って幸せだね 産まれてきてくれてありがとう旅行」とつづり、息子との仲良しショットなどを複数枚投稿した。
この投稿にフォロワーからは「まりさん素敵な親子ですね」「若く見える」「立派なママです」「美しいですね」などのコメントが寄せられている。