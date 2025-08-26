聴覚に障害があるアスリートによる4年に1度の国際的な祭典「デフリンピック」が、今年11月、日本で初めて開催されます。大会を周知するため全国を巡っているキャラバンカーが、岡山にやってきました。

【写真を見る】「東京2025デフリンピック」岡山県でPR 聴覚に障害があるアスリート約3000人が21の競技で競う

キャラバンカーが美作市役所に到着し、岡山県で最初のPR活動を行いました。11月15日から東京で開催される東京2025デフリンピック。70～80の国や地域から聴覚に障害があるアスリート約3000人が集い、21の競技で競います。市役所にお目見えしたブースには、メダルのレプリカなどが展示されたほか手話教室も開かれました。

（地元の人）

「こういうものがあるんだなということで、もう少し深く知ったほうがいいと思った」

（岡山県聴覚障害者福祉協会美作支部 池上誠代表理事）

「今の時点で（デフリンピックを）知っている方は少ないです。もっと啓発して、みなさんに知っていただきたい」

キャラバンカーは8月30日まで岡山県を巡回しPR活動を行うということです。