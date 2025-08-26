¡È¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¡ÉºÙÀîÄ¾Èþ¡¢19ºÐ¼¡½÷¤Î¡È¿¶Âµ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï¼¡½÷¤ÎÀ®¿Í¼°¤Î¿¶ÂµÁª¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼¡½÷¡Ê19¡Ë¤Î¸å¤í»Ñ¤ä¡¢»îÃå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¿¶Âµ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×19ºÐ¼¡½÷¤Î¡È¿¶Âµ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ
¡¡¼¡½÷¤Ï¡¢ÇòÃÏ¤ËÂç¤¤Ê²ÖÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¤ËÂÞÂÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï¡Ö¿ôÃå¡¢»îÃå¤ò¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿ ºÆÍèÇ¯¤Î»ö¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤ÎÀ®¿Í¼°¤Î»þ¤Ï¿¶Âµ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ë¶É°ìÅÙ¤·¤«Ãå¤º¤ËÃ½¿Ú¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë´ÉÍý¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç Ì¼Ã£¤Î¿¶Âµ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½÷»Ò¤Ï¿§¡¹¤È½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ê»ö¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤ß¤¬Âô»³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼¡½÷¤µ¤ó¤Î¤ªÃåÊª¤âÁÇÅ¨¤ÇÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ®¿Í¼°¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹ »îÃå¤ÇÈ±¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª¤Ç¤¹¤Í¡£¶»¸µ¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÙÀî¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¡ØÂè2²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤«¤ê¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢°Ê¹ß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2002Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î³ë»³¿®¸ã¡Ê53¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢03Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢06Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
