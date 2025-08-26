静かにパワフル送風！洗濯物も部屋もスッキリ乾燥【シャープ】空気も衣類も快適に！次世代サーキュレーターがAmazonで販売中！
静かにパワフル送風！洗濯物も部屋もスッキリ乾燥【シャープ】次世代サーキュレーターがAmazonで販売中！
大風量なのにやさしい運転音を実現。新開発「梟」ネイチャーウイングを搭載。上下左右首振り、選べる運転モード、チャイルドロック付きで安心、タイマー機能も。
シーンにあったサーキュレーションで様々なライフスタイルに。会話を遮らない低騒音。おやすみの時は静かに。
遠くまで届く大風量。特徴的な断面の膨らみが効率よく風を抑えて大風量〜30畳を実現。
部屋干し衣類の生乾き臭を消臭。プラズマクラスターNEXT搭載。洗濯物に付着した生乾きの臭いを抑え気になるニオイをしっかり消臭。
