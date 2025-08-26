■これまでのあらすじ

主人公から子づくりを急かされることをずっと我慢してきた友人。SNS上でも同じようにふるまい炎上してしまった主人公の行動にくぎを刺し、さらに「もう聞かないでほしい…」とお願いをする。突然のお願いに戸惑う主人公。「なんで？」「どうして？」「不妊なの？」と無神経な質問をぶつけた結果、友人の口から出てきた答えは…



■理解できない主人公■友人の制止を聞かず■理由も聞かずに罵倒■黙って聞いていたもう1人の友人がせっかく話してくれたのに、理由も聞かずに友人の考えを否定。そしてヒステリックに追いつめていく主人公…ずっと黙っていたもう1人の友人が、我慢の限界を迎えたようです。(尾持トモ)