ÇòÃÏ¤ËÀÖ¤¤ÊÁ¤Î¿è¤ÊÏÂÁõ
¡¡2024¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿¢ÅÄÌÀ°Í(27)¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡á¤¬±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23¡¢24Æü¤Ë¸Î¶¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¦¤ÈÃÏÂ¢¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¿¢ÅÄ¡£½éÆü¤Ï¥Ö¥ë¡¼ÃÏ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¤Î²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÇòÃÏ¤ËÀÖ¤¤ÊÁ¤Î¿è¤ÊÏÂÁõ¤Ç»Ê²ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê±§ÅÚ»Ô¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂô»³¤ÎÊý¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦...¤È»×¤¦ÆóÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!ÁÇÅ¨¤ÊMC¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÂÉþ¤â»÷¹ç¤¦Èî¸åÈþ¿Í¡×¡Ö¿è¤ÊÃå¤³¤Ê¤·³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¢ÅÄ¤Ï2023Ç¯¤Ë¥ß¥¹¡¦¥¯¥Þ¥â¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢2024¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎËµ¤é¡¢±§ÅÚ»Ô¿ÆÁ±Âç»È¤ä·§ËÜ¸©¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(30)¡á¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£