J1アビスパ福岡は26日、雁の巣球技場（福岡市）での練習を公開した。課題の得点力不足へ、金明輝監督がシュート練習を直接指導する場面もあった。

全体練習を終えた後の個人トレーニング。普段は見守ることが多い金監督だが、MF紺野和也ら、シュート練習を行う選手に自らパスを出し、助言を送った。紺野も「あまりないかもしれない」と語る光景。自身の前には、人型の障害物が5台ほどズラリと並んでいた。「ペナルティーエリア付近だと相手の人数も多く、コースを限定してくる。その中でもコースを見つけて決めきることや、ちょっとしたタイミングをずらして打つ練習をやってみたらどうだ」との言葉をかけられたという。金監督は珍しい個人練習の直接指導について、意図を説明した。

「リアリティーあるシュート練習ができているのか。選手たちは何かを変えたいと思ってやっているので、僕が気付いたことを一つ、伝えた。いずれにせよ、勝つためには得点が必要。一歩ずつ、地道に積み上げながら形にしていかないといけない」

紺野も「（監督に）言われたことはその通りと思う」とうなずく。

「せっかくやるならリアリティーのある、試合につながる練習をした方がいいといろいろ考えながらやってはいたけど、あれだけ多くバレット（障害物）を並べることは今までなかったので、新しい練習が一つ増えたので良かった」

直近9戦負けなしと状態は悪くないものの、勝利数は3にとどまる。チーム総得点数27は20チーム中、下から6番目。23日の清水戦は相手の倍以上となる13本のシュートを放ちながら、スコアレスドローに終わった。今季のチーム総シュート数はリーグ5位の341本とチャンスは多くつくっているだけに、最後の精度を高めたいところだ。

紺野は「清水戦を見返しても、相手が引いた中、安全に回しすぎた」と振り返る。「もっと勝負球を入れてそこに関わっていく回数を増やすなどしないといけない。サイドを崩したとしても中の枚数が少なく、一番点が取れるところに人が入っている回数が少なかった。あとは距離感も少し悪かったので、改善できる部分が結構あった」。一朝一夕で解決できる課題ではない。それでも、向き合って克服していくしかない。