¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ê48¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼«»£¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ã¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡Ã¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¡²Ä°¦²á¤®¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈ±Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö½ë¤¤¤«¤éÀÚ¤Ã¤ÆÀµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2008Ç¯¤Ë¥ì¥²¥¨²Î¼ê¤È·ëº§¤·¡¢10Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬13Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Ä¹ÃË¤Ï19Ç¯¤«¤é±Ñ¹ñ¤ËÃ±¿ÈÎ±³Ø¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò¤ò¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¤òº£Ç¯¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£·î21Æü¤Ë¤Ï¡Öº£´ü¤«¤é¥ê¥ª¥È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê°ì½ï¤ËÅÏÊÆ¡×¤È¡¢½àÈ÷¤Î¤¿¤á¿Æ»Ò¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£