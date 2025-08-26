フルート奏者でモデルのCocomiが8月25日、自身のInstagramを更新。ダークカラーのメイクを施し、タンクトップ＆ショートパンツに身を包んだシックなブラックコーデファッション姿を披露している。

Cocomiは「ブラックコーデした日の別ショットです 全身コーデを載せときます♡」「厚底大大大好きです」と綴り、路上での全身コーデを公開。ポーズを決めたり道を渡ったりする姿、笑顔のバストアップショットなど、大人な雰囲気と可愛らしさが共存した、どこかゴシックやパンクの雰囲気も感じられる写真5枚となっている。

また、このコーデは8月21日に「新しいミスディオールコレクションのBOLD BLACKコーデ」「リップもネイルもBOLD BLACK」と説明して投稿していたもので、今回改めて全身コーデを披露することとなったようだ。

母親の工藤静香をはじめ、投稿から丸1日も経たずに4万件以上のいいねがつくなど、多くの反響を呼んでいる。

（文＝本 手）