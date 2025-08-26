杏、“芸人顔負け” 衝撃おかっぱ姿に大反響！ きわだつ「スタイルのよさ」に驚きも

8月23日、女優の杏がInstagramを更新。あるお笑い芸人との3ショットを披露したのだが、その “激変” ぶりが話題となっている。

「杏さんは、この日《TT!!!! t!!!tttt!!!! TT TT!!》とキャプションに書いていました。この文言からわかるとおり、杏さんは『TT兄弟』のネタで人気のお笑いコンビ、チョコレートプラネットとのスリーショットを公開したのです。

パリ在住の杏さんらしく、エッフェル塔や凱旋門を背景に “T” の文字を全身で作っている様子が写っています。

ただ、ファンを驚かせたのは、異色のコラボだけではなく、杏さんの本気度。杏さんといえばロングヘアーが印象的ですが、今回はバッサリと短くなった『おかっぱ姿』になっていたのです。

23日に更新した杏さんのYouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』でも、TT兄弟に変身した杏さんが、3人一緒にパリ市内をめぐりながらポーズを取る様子を載せていました」（スポーツ紙記者）

この衝撃の写真に、X上は大反響に。《ずっとおもろい》《ふりきれる杏さんが素敵です！》といった投稿もあるが、目立ったのは、

スタイルのよさへの驚きだ。

《杏ちゃんのTT兄弟写真、杏ちゃんの方が近くにいるのに顔小さいってどう言うこと笑》

《杏さん、スタイルよすぎて笑っちゃう》

《杏さんがフランスでTT兄弟になってるの面白かった 脚の長さがアンビリーバボー！》

確かに、モデル出身の杏のスタイルのよさが、“標準体型” のチョコレートプラネットと並ぶことでより際立っている印象も受ける。現在は日本とフランスを行き来しているという杏だが、なぜ今回、この共演が実現したのか。

「杏さんは、お笑い好きとして知られています。2024年にフランスから帰国した際は、当時、ハマっていた『ラランド』と共演、その様子をInstagramに載せていました。

今回、更新したYouTubeのなかでも『こうやって並べているのがすごく嬉しいです』話していました。実は、『TT兄弟』のほかに、チョコレートプラネットの人気YouTube企画『悪い顔選手権』にも参加するという豪華コラボなんです。

これだけの熱量から想像できるとおり、今回のコラボは杏さんから申し出たと、自ら明かしていました」（芸能記者）

24日に放送された『情熱大陸』（TBS系）でチョコレートプラネットの2人が特集されたが、杏も短時間だが番組に登場し、2人の魅力について語っていた。

気取らない姿が人気の杏だが、美しいスタイルからモデルの風格を隠しきれなかったようだ。