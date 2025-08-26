Image:楽天市場

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

現在、コンパクトデザインながら大容量のSUNEAST（サンイースト）のポータブルSSD「Portable SSD Nano」や、手軽にポートが増設できるSanwa Supply（サンワサプライ）の「USBハブ付きType-Cケーブル」など、便利なPC周辺アイテムがお得に登場しています。

SUNEASTのポータブルSSD「Portable SSD Nano」がお買い得！ 挿したまま持ち運べるスマートデザインがGOOD

【正規代理店】SUNEAST Portable SSD Nano 高性能 極小 ポータブル SSD 128GB 256GB 512GB ssd外付け USB 3.2 Gen1 Type-C スマホ USBメモリ 外付け TypeC iPhone外付けストレージ 大容量 超軽量 高速 ssd スマホ パソコン PC 小型ssd iPhone15 以上 TypeC SSD 国内1年保証 3,980円 （20%還元：8月30日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

手のひらサイズながら最大読込速度450MB/s、最大書込速度400MB/sを実現。SUNEAST（サンイースト）のポータブルSSD「Portable SSD Nano」が20％ポイント還元中です。

USB 3.1 Gen 1に対応したUSB-Cポート付きで、スマホやノートPCにそのまま挿せるのも◎。大容量の写真や動画をサクッと転送・保存できて便利です。

128GB・256GB・512GBの3種類があり、好みの容量が選べます。他の機器に干渉しないスマートなデザインで、取り付けたままバッグに入れて持ち運んでも問題ありません。

サンワサプライの「USBハブ付きType-Cケーブル」が超特価。充電しながらポートを増設できる優れモノ

USB Type-Cハブ USB-Cハブ USBハブ 2ポート 50cm 1m 1.5m Type-Cケーブル 持ち運び ケーブル一体型 小型 PD対応 PD100W USB3.2 Gen1 USB5Gbps ブラック シルバー 2,080円 （ポイント5倍：8月27日14時59分まで） 楽天で見る PR PR

ケーブルとハブが一体になっている、Sanwa Supply（サンワサプライ）の「USBハブ付きType-Cケーブル」がポイント5倍の超特価です。

USB 5GbpsとUSB 2.0を備えたUSB-C×2ポートを搭載したUSBハブは、ノートPCに挿すだけでポートを増設できるアイテムです。スマホを充電をしながら、データ転送もできちゃいます。

最大92WでノートPCを急速充電することが可能。ケーブルの長さも50cm・1m・1.5mから選べます。1年間のメーカー保証付きで安心して使えますよ。

底も開くドウシシャの「ゴリラの底ヂカラ 450ml」が登場。洗いやすく使いやすい真空断熱ボトルがポイント5倍です

ゴリラの底ヂカラ 450ml GRMB450OW GRMB450BK GRMB450MC GRMB450PK ドウシシャ ／ 水筒 マグボトル 真空2重構造 保冷保温 ステンレスボトル 直飲み 魔法瓶 DOSHISHA ソコモ 底 お手入れ簡単 衛生的 底が開く 洗いやすい 2,970円 （ポイント5倍：8月29日14時59分まで） 楽天で見る PR PR

パッキンなど全パーツが分解でき、底も開くので洗いやすい、DOSHISHA（ドウシシャ）の水筒「ゴリラの底ヂカラ 450ml」。8月20日に発売したばかりの同商品がポイント5倍で販売中です。

真空断熱構造によって内部の温度を長時間保ち、飲み頃の温度をキープ。氷も解けにくく、冷たさが長持ちしますよ。

飲み口には氷止めのフタ付きで、氷が直接口に当たらずゴクゴク飲めます。270gと軽いため、カバンに入れて持ち運んでもサッと取り出せて便利です。

長距離のドライブもさらに快適に。サンワサプライの「保温保冷対応車載ドリンクホルダー」もポイント5倍

【楽天1位受賞】ドリンクホルダー 車 保温 保冷 車載ドリンクホルダー 冷温庫 シガーソケット 車用 12V車専用 車中泊 ペットボトル アルミ スチール缶 カップホルダー ドリンククーラー ドリンクウォーマー カー用品 インカーワーク 3,980円 （ポイント5倍：8月27日14時59分まで） 楽天で見る PR PR

ペルチェ素子による冷却機能を搭載した、Sanwa Supply（サンワサプライ）の「保温保冷対応車載ドリンクホルダー（200-CAR047BK）」もポイント5倍で登場。

シガーソケット給電によりプレートの温度が変化し、最大マイナス6度の保冷と最大60度まで保温が可能。缶コーヒーや缶ジュースを飲み頃の温度に保ち、長時間のドライブを快適にするオールシーズンで使いたいアイテムです。

直径7.2cmで缶ジュースだけでなく、ペットボトルやコンビニのコーヒーなどさまざまな容器サイズに対応。シンプルな円柱形なので、コンパクトカーからファミリカーまで色々な車種に取り付けられますよ。

ハリオの「カークコーヒーボトル」がポイント10倍。本格的な水出しコーヒーが一晩で作れます

【公式ショップ】【365日出荷対応】HARIO カークコーヒーボトル hario ハリオ 水出しコーヒー ポット 水出し珈琲 水出しアイスコーヒー 食洗機対応 父の日 プレゼント 誕生日 お祝い 3,850円 （ポイント10倍：8月27日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

HARIO（ハリオ）の「カークコーヒーボトル」が驚きのポイント10倍。コーヒー粉と水を入れて一晩待つだけで美味しい本格水出しコーヒーが楽しめるアイテムがお買い得です。

使い方は簡単で、ストレーナーにコーヒー粉を入れて注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぐだけ。水を注ぎ終えたらキャップをして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出。冷蔵庫で8時間冷やして完成です。

完成した水出しコーヒーはそのまま注げます。容量は1,000mlなので、1回作れば数杯飲めるのも◎。90mm（幅）× 90mm（奥行き）×320（高さ）とコンパクトサイズで、冷蔵庫のドアポケットにもすっぽり収まりますよ。

