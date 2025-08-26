小型で超高速、しかも挿したまま持ち運べる…ポータブルSSDの最適解だ
現在、コンパクトデザインながら大容量のSUNEAST（サンイースト）のポータブルSSD「Portable SSD Nano」や、手軽にポートが増設できるSanwa Supply（サンワサプライ）の「USBハブ付きType-Cケーブル」など、便利なPC周辺アイテムがお得に登場しています。
SUNEASTのポータブルSSD「Portable SSD Nano」がお買い得！ 挿したまま持ち運べるスマートデザインがGOOD
手のひらサイズながら最大読込速度450MB/s、最大書込速度400MB/sを実現。SUNEAST（サンイースト）のポータブルSSD「Portable SSD Nano」が20％ポイント還元中です。
USB 3.1 Gen 1に対応したUSB-Cポート付きで、スマホやノートPCにそのまま挿せるのも◎。大容量の写真や動画をサクッと転送・保存できて便利です。
128GB・256GB・512GBの3種類があり、好みの容量が選べます。他の機器に干渉しないスマートなデザインで、取り付けたままバッグに入れて持ち運んでも問題ありません。
サンワサプライの「USBハブ付きType-Cケーブル」が超特価。充電しながらポートを増設できる優れモノ
ケーブルとハブが一体になっている、Sanwa Supply（サンワサプライ）の「USBハブ付きType-Cケーブル」がポイント5倍の超特価です。
USB 5GbpsとUSB 2.0を備えたUSB-C×2ポートを搭載したUSBハブは、ノートPCに挿すだけでポートを増設できるアイテムです。スマホを充電をしながら、データ転送もできちゃいます。
最大92WでノートPCを急速充電することが可能。ケーブルの長さも50cm・1m・1.5mから選べます。1年間のメーカー保証付きで安心して使えますよ。
底も開くドウシシャの「ゴリラの底ヂカラ 450ml」が登場。洗いやすく使いやすい真空断熱ボトルがポイント5倍です
パッキンなど全パーツが分解でき、底も開くので洗いやすい、DOSHISHA（ドウシシャ）の水筒「ゴリラの底ヂカラ 450ml」。8月20日に発売したばかりの同商品がポイント5倍で販売中です。
真空断熱構造によって内部の温度を長時間保ち、飲み頃の温度をキープ。氷も解けにくく、冷たさが長持ちしますよ。
飲み口には氷止めのフタ付きで、氷が直接口に当たらずゴクゴク飲めます。270gと軽いため、カバンに入れて持ち運んでもサッと取り出せて便利です。
長距離のドライブもさらに快適に。サンワサプライの「保温保冷対応車載ドリンクホルダー」もポイント5倍
ペルチェ素子による冷却機能を搭載した、Sanwa Supply（サンワサプライ）の「保温保冷対応車載ドリンクホルダー（200-CAR047BK）」もポイント5倍で登場。
シガーソケット給電によりプレートの温度が変化し、最大マイナス6度の保冷と最大60度まで保温が可能。缶コーヒーや缶ジュースを飲み頃の温度に保ち、長時間のドライブを快適にするオールシーズンで使いたいアイテムです。
直径7.2cmで缶ジュースだけでなく、ペットボトルやコンビニのコーヒーなどさまざまな容器サイズに対応。シンプルな円柱形なので、コンパクトカーからファミリカーまで色々な車種に取り付けられますよ。
ハリオの「カークコーヒーボトル」がポイント10倍。本格的な水出しコーヒーが一晩で作れます
HARIO（ハリオ）の「カークコーヒーボトル」が驚きのポイント10倍。コーヒー粉と水を入れて一晩待つだけで美味しい本格水出しコーヒーが楽しめるアイテムがお買い得です。
使い方は簡単で、ストレーナーにコーヒー粉を入れて注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぐだけ。水を注ぎ終えたらキャップをして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出。冷蔵庫で8時間冷やして完成です。
完成した水出しコーヒーはそのまま注げます。容量は1,000mlなので、1回作れば数杯飲めるのも◎。90mm（幅）× 90mm（奥行き）×320（高さ）とコンパクトサイズで、冷蔵庫のドアポケットにもすっぽり収まりますよ。
