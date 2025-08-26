映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』 橋本環奈らが学校試写で「青春」語る
▲ （左から）吉田剛明、鈴木福、櫻井海音、橋本環奈、眞栄田郷敦、安斉星来、本田真凜
8月26日、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の試写イベントが、夏休み中の青稜中学校・高等学校（東京・品川）で生徒100名を招待して開催された。主演の橋本環奈をはじめ、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明らキャストがサプライズで登場し、会場の生徒たちに特別な「青春」のひと時を届けた。
2022年に公開された前作『カラダ探し』は、興行収入11.8億円を記録したループ型ホラーのヒット作である。続編となる本作のイベントでは「撮影中に感じた青春」をテーマにトークセッションが行われ、それぞれの「憧れの高校生活」について語られた。
現在24歳の櫻井海音は、高校時代を私服で過ごしたため制服に縁がなかったと明かし、「制服デートとかに憧れていた」と語った。今回の撮影で制服姿を経験し、「疑似的にですが体験できて嬉しかった」と振り返った。
一方、21歳の安斉星来はコロナ禍で青春を十分に味わえなかったと述懐。「教室で机を向かい合わせにしてお弁当を食べる」光景に憧れを抱き、生徒から「してる！」と返事があると、「うわー！やりたかったー！羨ましい！」と声を上げ、素直な気持ちを述べた。
フィギュアスケーターとしても活動する本田真凜（24）は、厳しい校則の学校で育ったとし、「制服のスカートは膝下丈、携帯も禁止だった」と回想。その反動からか、映画では「スカートを短くして、勝手にときめいていました。ほかにも、リボンを長めにしたりして『一軍女子』っぽくなれたのが心地よかった」と語り、撮影を通じての「変身」を楽しんだ様子を見せた。
キャスト最年少の吉田剛明（17）は、現在も現役高校生であることを明かし、会場を驚かせた。制服のない芸能科がある学校に通っていると説明しつつ、「遊園地でみんなとデジカメで写真を撮ったときに『ザ・青春』を感じた」と笑顔で語り、撮影が忘れられない思い出になったとした。
原作は、小説投稿プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1を獲得し、コミックスシリーズは累計410万部を突破した大ヒット作である。続編『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、前作を超える恐怖とスケールで描くとする作品で、9月5日（金）より全国公開される。
▲ （左から）橋本環奈、安斉星来、本田真凜
▲ 『カラダ探し THE LAST NIGHT』予告映像
■関連リンク
『カラダ探し THE LAST NIGHT』…公式WEBサイト