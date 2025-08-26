競泳・世界ジュニア選手権（8月19日〜24日、ルーマニア）に出場していた日本代表選手が26日に帰国。16歳の大橋信選手は出場5種目すべてでメダルを獲得したものの、大会を振り返り「すごく悔しい」と語りました。

大橋選手は高校2年生となった今季、「（50mあたり）ほかの選手より3〜4ストローク多い」というスタミナを武器に、世界ジュニア新記録を連発。男子200m平泳ぎで6月に2分07秒27をたたき出すと、7月には2分06秒91をマーク。これは今夏行われた世界選手権を制した覃海洋選手（中国）の記録を上回るタイムになります。さらに男子100m平泳ぎでも58秒94で世界ジュニア記録保持者となり、ルーマニアの地でも複数種目での記録更新が期待されていました。

しかし迎えた今大会は100m平泳ぎで59秒50、200m平泳ぎで2分07秒56と自己ベストに届かず、結果も銀メダル。50m平泳ぎでも銅メダルだった大橋選手は、4選手で戦うメドレーリレーでは2つの金メダルを獲得したものの、個人種目でジュニア世代の頂点に立つことができませんでした。

「緊張して肩が上がっちゃって、力んでしまうのもあって体力がすぐ削られた。肩が上がったことで泳ぎがワンテンポ遅れてしまったので、いつものスムーズさが出なかった」と自身の泳ぎを冷静に振り返った大橋選手。「勝たなきゃいけない、期待されているから負けられない。勝負を楽しむ気持ちになれなかった」と緊張感が影響を及ぼしていました。

それでも見据える将来の目標は、五輪での金メダル。「気持ちの面でまず負けないように。『自分が一番』『勝てる』と思って。レースを楽しむようにしたい」とメンタル面の強化をかかげ、「（将来的には）五輪の切符を勝ち取って、五輪でメダル、優勝を狙いたいと思っています」と力強く語りました。