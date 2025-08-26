登録抹消・赤星の課題とは

前回の今コラムで巨人がDeNAに0.5ゲーム差に迫られて尻に火がついてきたと記したが、22日からの直接対決3連戦（東京ドーム）を2勝1敗と勝ち越した。

これでゲーム差は2.5。3勝していれば貯金を3にして3.5ゲーム差と突き放せるところだった。でも、まずは勝ち越した。2位死守のためにもヨシとしたい。

2連勝で迎えた24日の第3戦目、先発・赤星優志の課題が浮き彫りになった。

投球フォームがきれいだ。素直な球を投げる。時にいいピッチングを見せてくれる。

しかしポカがある。走者をためての一発が目につく。24日は宮崎敏郎に先制打を許し、4回には筒香嘉智にソロ弾、致命的だったのは5回、2死無走者から桑原将志に四球を与えた後、宮崎に浴びた2ランだ。

2死から四球、そして一発……ベンチが嫌がるパターンだ。これでは信頼を得ることはできない。5回を4失点で9敗目だ。

打たれたくない。長打は食らいたくない。こんな時は高めか低めでとなるが、どうしてもビビッてしまうのか。ボールが打者のベルト周辺に行く。これではある程度まで勝っても長くは続かない。

阿部慎之助監督は「先発を外れてもらいます」と、赤星の出場選手登録を抹消した。やむを得ないところだ。

井上温大と共に課題を意識して練習を

23日の井上温大もそうだった。1点リードの6回、先頭の蝦名達夫に対し、0−2と追い込みながら四球を与えた。

続く桑原には右へ二塁打されたが、中山礼都から吉川尚輝、そして甲斐拓也への中継プレーで本塁タッチアウトとした。

なんとか事なきを得たが、阿部監督にすれば先頭打者、しかも早々と追い込んだのに四球だ。「なぜ、攻めないんだ」と思ったことだろう。ダヤン・ビシエドを迎えたところで田中瑛斗を送ったのも当然だった。

「失敗したら代えられる」という懲罰臭が漂うが、二人とも課題を意識して練習に励んでほしい。

甲斐がこのプレーで右手の指を骨折し、出場選手登録を抹消された。だが岸田行倫がいるし、大城卓三も控えている。小林誠司も昇格してくる。カバーできるだろう。

吉川のクリーンアップには反対

やっぱり岡本和真が帰ってくると違う。大黒柱が4番にどっかり座ると、打線に安定感が出てくる。これまで何度か記しているが、1番と4番が決まれば打線をどうにでも組める。

22日、スコアボードには丸佳浩、岡本、吉川の名前が並んだ。三人がそろって出場したのは112試合目にして初めてだ。

吉川がケガから復帰してきたが、ケガ以前もクリーンアップを打つことが多かった。岡本の負傷があったからだが、吉川のクリーンアップには反対だ。

なんとか出塁して足を生かす。守備力も高い。1、2番タイプだ。ケガで戦線を離れたため、出場試合数は93だ。それでも打点26はちょっと寂しい。タイプが違うのである。

私が打線を組むのなら1番吉川、2番泉口友汰、3番丸、4番岡本、5番トレイ・キャベッジ、6番岸田。そして7番中山、8番砂川リチャードとなる。この二人は入れ替えOKだ。

リチャードが好調だ。当たれば飛ぶ。パワーはケタ違いだ。打率は1割9分5厘、せめて2割4〜5分は欲しいところだが、阿部監督は意外性を買っているのだろう。

気軽にノビノビと打てる下位打線が功を奏している。上位で起用したら打てなくなると思う。

実力を開花させてほしいキャベッジ

なんやかんやいっても、今後打線のカギを握るのはキャベッジだと思う。長打力がある5番として機能することを期待したい。

13本塁打を放っているものの長続きしない。どんな球にでも手を出しているし、ボール球を振っては相手投手を助けている。阿部監督が気に入らないのはそこだろう。

日本の投手は初球から落ちるボール、ボール球になるスライダーを投げてくる。面食らっているのだろうが、開幕して5カ月近くなる。そんなことは言っていられない。

第1ストライク、第2ストライクまではゾーンを狭めてベルト周辺のボールを振る。ヒザ元の球は見逃す。相手は嫌がる。もちろん、2ストライクと追い込まれたら、どんな球にでも対応しなければならない。

首脳陣は徹底して言い聞かせる。いまさらながらであってもやってみてはと思う。遠くへ飛ばせる能力は持っている。正念場で実力を開花させてほしい。

残り29試合。26日からは12試合連続で遠征となる。まずは広島（マツダスタジアム）、阪神（甲子園）の6連戦を最低でも3勝3敗で乗り切ってもらいたい。

負け越すようだと2位の座も苦しくなってくる。大いに注目している。

（成績などは25日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部