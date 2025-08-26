Photo: マエノケンタ

2024年12月28日の記事を編集して再掲載しています。

iPhone 16 Plusと一緒にAppleの純正ケース「MagSafe対応iPhone 16 Plusシリコーンケース」を買ったんです。7,980円（税込）とケースにしてはちょっと高めの値段。

今回は3カ月使った純正ケースにどんな変化があったのか、写真でお届けします。

想像以上に指紋よごれが目立つ

こちらが普段使っているありのままを撮影したもの。

指紋やラメ（おそらく化粧品の）が付いているのがよく見えます…。

たまに指紋が気になって拭こうとするんですが、シリコン特有のペタつきのせいかぜんぜん綺麗にできないので放置を決めました。とくに冬はハンドクリームをよく使うので、余計に跡が残る気がします。

こうして写真を撮ってみると想像以上で衝撃。まるっと消毒したい。

擦れたりぶつけたりで、欠けたりキズが入ってしまったりした箇所もあります。

外カメラ部分のフレームにも凹みがあったり。

でも何度か落としているわりに、iPhone 16 Plus本体はしっかり守ってくれているし、こればっかりは「ケース」だから仕方ないか（ちなみにスクリーンフィルムを貼らない派なのですが、スクリーンも傷なしです）。

ただし操作性はめちゃくちゃいい

やはり純正なので、ボタンの押し心地がバツグンに良いです。ズレたり違和感を感じたことは一度もないし、iPhone 16シリーズから導入された「カメラコントロールボタン」も全く問題なく使えています。

色もドンピシャに可愛いし、3カ月使って気になるのは指紋よごれと若干のペタつきだけ…。安くはない買い物だったし、1年は持って欲しいな。

