【モデルプレス＝2025/08/26】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が26日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題となっている。

◆チェウォン、美ウエスト披露


チェウォンは帽子を被ったカジュアルな姿などを投稿。Tシャツの裾を折り込んだ着こなしで美しいウエストをのぞかせた。

この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「スタイル抜群」「可愛い」「どんな服でもおしゃれに見える」などと反響が寄せられている。（modelpredss編集部）

