LE SSERAFIMチェウォン、Tシャツから美ウエストチラリ「引き締まってる」「スタイル抜群」と反響続々
【モデルプレス＝2025/08/26】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が26日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題となっている。
【写真】LE SSERAFIMチェウォン、Tシャツから美ウエストチラリ
チェウォンは帽子を被ったカジュアルな姿などを投稿。Tシャツの裾を折り込んだ着こなしで美しいウエストをのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「スタイル抜群」「可愛い」「どんな服でもおしゃれに見える」などと反響が寄せられている。（modelpredss編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LE SSERAFIMチェウォン、Tシャツから美ウエストチラリ
◆チェウォン、美ウエスト披露
チェウォンは帽子を被ったカジュアルな姿などを投稿。Tシャツの裾を折り込んだ着こなしで美しいウエストをのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「スタイル抜群」「可愛い」「どんな服でもおしゃれに見える」などと反響が寄せられている。（modelpredss編集部）
【Not Sponsored 記事】