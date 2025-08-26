中川翔子、双子妊娠中のお腹披露 正面＆下からアングルショット公開「まじでスイカ入れてるみたい」
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントの中川翔子が8月26日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の大きなお腹の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中川翔子「寝るたびに巨大化」下から撮影した双子妊娠中のお腹
◆中川翔子、双子妊娠中の大きなお腹公開
中川は「双子おなか観察日記 寝るたびに巨大化してる感じ」と妊娠中の変化を報告。「下から撮ると面白いです 正面からだとこんなかんじ まじでスイカ入れてるみたいだな いれてないよ！」と様々な角度から写した写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「お腹大きくなってる」「双子ちゃん楽しみ」「応援してます」「元気な赤ちゃん産まれますように」といったコメントが寄せられている。
中川は2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを伝えた。（modelpress編集部）
