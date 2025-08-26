岡田結実、共演NGの父・岡田圭右と2ショット 夫撮影の親子写真に反響「幸せが溢れてる」「天才」
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の岡田結実が、8月25日に自身のInstagramを更新。夫が撮影してくれたという、父親でお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右との2ショットを公開した。
【写真】岡田結実、共演NGの父・岡田圭右との親子ショット
2025年4月3日に一般男性との結婚を発表した結実。この日の投稿では「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました」と、夫も交えて父・圭右と報告を兼ねた食事をしたことを明かしている。
また「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた」という言葉通り、公開された2枚の写真は、1枚は結実が前を向いてポーズを決め圭右が後ろを向いたもの、もう1枚は結実が後ろを向き圭右が笑顔を見せているもの。「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と「共演NG」であることを考慮して父娘の写真として、夫も交え構図を考えた様子。映画「国宝」を見たばかりの結実の夫が「お父様の芸風は国宝ですよね」と言ったことで、父・圭右が「せやねん」と「否定しないでドヤ顔で言ってた」と、楽しげな会話の様子も明かし、父・圭右が「おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」と締めくくっている。
さらに、父・圭右も自身のInstagramに「娘よ、おめでとう」と同じ2枚の写真に加え、後ろ向きの岡田が両手ピースをしている写真も投稿。写真が「娘の夫くん」撮影であることも付け加えている。
この投稿に、それぞれのコメント欄には「おめでとうございます」という祝福の声とともに「夫くんとお父さん、仲良くなれそう」「お父さんいい笑顔」「幸せが溢れてる」「共演NG写真の最適解、旦那さん、天才」などとコメントが書き込まれている。（modelpress編集部）
