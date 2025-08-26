メ～テレ（名古屋テレビ）

新米の収穫が始まっても、終わりの見えない「令和のコメ騒動」。そんな中、かつてブームを巻き起こした「もち麦」が再び注目を集めています。

名古屋でも出回り始めた、2025年産の新米。

コメの流通価格の指標になる「概算金」が今年、主要な生産地で大幅に引き上げられたことがANNの取材で分かりました。

概算金とは、農協がコメを集荷する際に生産者に支払う前払い金のこと。

「（農協からコメを）買い入れる概算金が去年より大幅に上がっている」（「米 伍代目 善太郎」小川潤 代表取締役）

猛暑などによる生産量への影響も懸念されていて、新米の流通が本格化しても価格の高止まりが予想されます。

「令和のコメ騒動」の終わりが見えない中、脚光を浴びているものがあるといいます。

紹介してくれたのは、「大麦大王」こと愛知県豊橋市の精麦会社「豊橋糧食工業」社長・伴野公彦さん。

「お米が高い“令和のコメ騒動”の中で、日本で昔から食べられている麦ごはん、お米に大麦を混ぜて炊飯する麦ごはんの食べ方が見直されている」（伴野社長）

大麦の消費は10～20％の伸び

食物繊維が豊富として、10年ほど前にブームになった「もち麦」。

コメに混ぜて炊けばかさ増しできるとして、再び注目が集まっているといいます。

「“コメ騒動”以降、大麦の消費はもち麦を含めて堅調。業界全体でも(この1年で)10～20％伸びている」（伴野社長）

こちらの会社で人気を博している商品が、白米と混ぜて炊けるもち麦。

1kgあたり500円前後と、コメよりも割安です。

気になるのは、そのお味。

「もち麦を入れて炊いたご飯です。もち麦の1粒1粒が、白米よりも大きいです。いい香りで、（食べてみると）もちもちで、もち麦がプチプチとした食感です」（山田寛明 記者）

ではこのもち麦、どのように食べるのがいいのでしょうか。

おすすめの食べ方を教えてもらいました。

「私が最近ハマっている食べ方の一つが、スープジャーにもち麦を入れて熱々のスープを入れる。プチプチ感で、腹持ちもいい。食べたことない方はぜひ試してほしい。『もち麦ってこんなにおいしかったんだ』というのを体感してほしい。価格的にも家計の応援になる。ぜひ試してみてください」（伴野社長）