

岡山県産ブランドトマト「桃太郎シルク」

岡山市のスーパーで26日、生産者らが岡山県産のブランドトマトの魅力をPRしました。

甘味が強く適度な酸味があるのが特徴の「桃太郎シルク」です。「JA晴れの国岡山 びほくトマト部会」がブランド化したものです。2024年から本格的に出荷しています。

岡山市の天満屋ハピータウン原尾島店の特設売り場に生産者らが集まり、買い物客にPRしました。

（試食・購入した人は―）

「適度な酸味もあるしおいしかったですね」

「味が濃い。皮もおいしそうなので今回このままサラダにでも」

JA晴れの国岡山びほくトマト部会は、2024年から生産するトマトを「桃太郎シルク」に一本化しています。これまでは、別の複数の品種を生産していましたが、猛暑で品質を保つのが難しくなったため、より暑さに強い「桃太郎シルク」を選びました。

「桃太郎シルク」の出荷は11月いっぱいまで続くということです。

（JA晴れの国岡山 びほくトマト部会／藤井包温 部会長）

「従来のトマトよりすごく舌触りが良いです。ものすごく日持ちがします。ぜひ皆さんに味わっていただきたい、リピーターになっていただきたい」