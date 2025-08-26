岡山県産のブランドトマト「桃太郎シルク」をPR 強い甘味と適度な酸味が特徴
岡山県産ブランドトマト「桃太郎シルク」
岡山市のスーパーで26日、生産者らが岡山県産のブランドトマトの魅力をPRしました。
甘味が強く適度な酸味があるのが特徴の「桃太郎シルク」です。「JA晴れの国岡山 びほくトマト部会」がブランド化したものです。2024年から本格的に出荷しています。
岡山市の天満屋ハピータウン原尾島店の特設売り場に生産者らが集まり、買い物客にPRしました。
（試食・購入した人は―）
「適度な酸味もあるしおいしかったですね」
「味が濃い。皮もおいしそうなので今回このままサラダにでも」
JA晴れの国岡山びほくトマト部会は、2024年から生産するトマトを「桃太郎シルク」に一本化しています。これまでは、別の複数の品種を生産していましたが、猛暑で品質を保つのが難しくなったため、より暑さに強い「桃太郎シルク」を選びました。
「桃太郎シルク」の出荷は11月いっぱいまで続くということです。
（JA晴れの国岡山 びほくトマト部会／藤井包温 部会長）
「従来のトマトよりすごく舌触りが良いです。ものすごく日持ちがします。ぜひ皆さんに味わっていただきたい、リピーターになっていただきたい」