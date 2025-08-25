ジョナサン・クミンガとの契約交渉が長引くウォリアーズ…待望の新選手がロスターに

若手フォワードのジョナサン・クミンガとの契約交渉が難航し、今オフはチーム再編の動きを全く見せてこなかったゴールデンステイト・ウォリアーズ。だが、待望の新選手をロスターに加えたようだ。

現地メディア『HoopsHype』のマイケル・スコット氏によると、ウォリアーズはテビオン・キンゼイと契約を結んだ模様。現在25歳でアメリカ出身のキンゼイは、196センチ86キロのガードであり、2023年からユタ・ジャズの下部組織であるソルトレイクシティ・スターズでプレーしてきた。



The Golden State Warriors and Taevion Kinsey have agreed to a deal, league sources told @hoopshype. Kinsey was on a 10-day and two-way contract with the Utah Jazz in 2024. He was recently selected for the NBA G League United Team in the 2025 FIBA Intercontinental Cup in September pic.twitter.com/g0Nd7PPEY9

- Michael Scotto (@MikeAScotto) August 24, 2025

2023年のドラフトでは指名をもらえなかったものの、ジャズの一員として参加したサマーリーグでの活躍が認められ、同チームとの10日間契約やツーウェイ契約を勝ち取ってきたキンゼイ。昨シーズンはスターズで34試合に出場し、1試合平均12.3得点3.9リバウンド2.8アシストをマークした。

3度の優勝に貢献した大黒柱のケボン・ルーニーこそ退団したものの、ステフィン・カリーやドレイモンド・グリーン、ジミー・バトラーといった主力陣の多くが現在もチームに残留しているウォリアーズ。今オフは穏やかな動きを見せているが、さらなる補強に走ることはあるだろうか。

【動画】高い身体能力も有するキンゼイ！