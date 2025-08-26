学歴詐称疑惑が問題となっている静岡･伊東市の田久保市長。騒動が収束する兆しは見えず市政が混乱する中、地元の高校生が立ち上がりました。



東洋大学卒業と市の広報誌に記載していたものの「除籍」されていたことが発覚した田久保市長。その後、広報誌は訂正され、「卒業」のかわりに「除籍」の2文字が…。



卒業していないことが判明したため、7月末、ホームページにアップされている広報誌の内容を修正していました。





学歴詐称問題の影響は市長個人の問題に留まらず。7月2日から電話やメールなどで寄せられるクレームなどの件数は7000件を超える事態に。また、辞職の意向から一転し続投を表明したことで、9月議会の補正予算が組めなくなるなど市政に混乱を招いています。このような事態に、地元の高校生も市政の未来に不安を募らせています。26日、集まったのは、地元から市外の高校に通う、いずれも高校2年生の宮内友暉さんと鈴木孝太郎さん。9月、高校生による「市政を考える会」を開催予定で、その準備を進めていました。話題はやはり…。（宮内 友暉さん･高校2年生）「個人的には、やはり今話題になってるじゃん、市長の話がけっこう学校とかでも話題に上がる」（鈴木 孝太郎さん･高校2年生）「教室に新聞とか置いてあって、それで伊東市長のことが載っていると、それについて話すことはあるかな」実は、この2人、7月2日に田久保市長が市民の意見を市政に生かそうと開催したタウンミーティングに出席。（宮内 友暉さん･高校2年生）「高校進学を機に、伊東市を少し離れて伊豆の国市の高校に通っているが、ほかの市町と伊東市を比べてみると、伊東市のなにもなさというのをとても実感した」2人に、まだ選挙権はありませんが、少しでも伊東市をよくしたいという思いから、田久保市長に直接、市政への意見を訴えていました。しかし、その思いとは裏腹に混乱が続いている伊東市政。（宮内 友暉さん･高校2年生）「市外に住んでいる同級生から伊東市に住んでるって言ったら、『伊東なんだ』。みたいな感じで、やはりちょっと伊東市民が馬鹿にされているっていうか」2人は、この騒動をきっかけに、選挙権を持たない18歳未満の若者も市政に関心を向けるきっかけになればと話します。（宮内 友暉さん･高校2年生）「田久保市長の件で伊東市が大きくメディアで取り上げられることになったんですけれども、その中で、私の実感としては、周りの小・中学生であったり、あるいは大人の人であったりっていうところで政治的な関心が高まっているなっていうことを感じてて。その伊東の未来について考える機会を作りたいなっていう風に思って開催に至りました」（鈴木 孝太郎さん･高校2年生）「同世代の声を多く集めることで、大人にも少し伝わるのではないかと思っている」今後、話し合いで出た課題は、市長に直接提案する考えです。高校生も声を上げた今、いつ、市政は市民と同じ目線で歩みを進めていくのでしょうか。