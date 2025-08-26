元日向坂46齊藤京子主演『恋愛裁判』劇中アイドルグループ全員解禁 えびちゅう・元STU48・いぎなり東北産メンバーらが集結
元日向坂46の齊藤京子が主演を務める映画『恋愛裁判』（2026年1月23日公開）に登場する劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーが解禁され、扮装写真も公開された。
【写真】現役アイドルも登場！劇中で齊藤京子とグループを組む4人
本作は、「元アイドルの女性に賠償命令」という新聞記事を目にした深田晃司監督が、その内容から着想を得て構想し、10年を経て完成させた渾身の一作。日本のアイドル界でまことしやかに語られる「恋愛禁止ルール」を題材に、契約書に明記されたこのルールに違反したとして所属事務所から契約違反で訴えられ、裁判に発展する一人の女性アイドルの姿を描く。
劇中には、齊藤演じる山岡真衣がセンターを務めるアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」（通称：「ハピ☆ファン」）が登場。元日向坂46のメンバーである齊藤に加えて、4人のキャストが一斉に解禁された。
グループ最年少の清水菜々香を演じるのは、アイドルグループ・私立恵比寿中学の現役メンバーとして活躍する仲村悠菜。クールなキャラクターで女性ファンから人気の高い大谷梨紗を、『よこがお』から約6年ぶりの深田組参加となる、俳優・小川未祐が演じる。
グループ最年長でリーダーを務める三浦美波役には、元STU48でキャプテンを務めた経験もある今村美月。そして年下組の辻元姫奈役は、武道館公演を成功させたばかりの東北地方出身アイドルグループ・いぎなり東北産の現役メンバーである桜ひなのが務める。それぞれ異なるグループやフィールドで培ってきた経験を持つ5人が、ひとつのグループとして集結することになる。
また、「ハッピー☆ファンファーレ」の楽曲・劇伴音楽は、第一線で活躍するアーティストや国内外の大ヒット音楽を数多く手がけているクリエイティブカンパニーagehaspringsが制作。音楽プロデューサーにはYUKI、中島美嘉、Aimer、トゲナシトゲアリらのプロデュースで知られる玉井健二氏を迎え、振付には数々のアイドルやアーティストの振付を手掛けた竹中夏海氏が参加。音楽、ダンス、ライブステージ、グッズなど、アイドルの世界を徹底的にリアルに表現し、その光と影を描き出す。
