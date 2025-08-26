お笑いユニットのリーダーであり、構成作家としても活躍する53歳芸人が、これまで味わったことのない頭痛で脳神経外科を受診したことを明かした。一通り検査を終えた彼が、医師から告げられた衝撃的なひと言とは……!?

「一回めちゃくちゃ頭痛くなって、2～3日。味わったことのない頭痛。風邪とかじゃない。もうなんやって思って」と切り出したのは、お笑いユニット「ザ・プラン9」のリーダーを務めるお～い！久馬。久馬は、脳外科でCTスキャンをはじめとする検査を受けたそうで、「ヤバッ！」「え、怖っ！」「めっちゃ怖～！」などとスタジオ一同はザワついた。

当時久馬は、医師から「久馬さんはおいくつですか？」と意味深長な質問をされ、さらには衝撃発言をされたという。レントゲンを指差して医師が放ったひと言は、なんと「脳みそパンパンです」！ 個人差はあるが、人間は40歳を過ぎた頃から脳細胞が縮小したり失われたりしていく。現在53歳の久馬は医師によると、「使い過ぎで脳みそがパンパンになっている」らしい。

まさかのひと言に、話を聞いていた相方の爆ノ介は「え、巨人師匠？」とツッコみ、スタジオ一同は大爆笑！ 久馬も笑いながら、「脳みそパンパンやで～！」とオール巨人風に医者の言葉を繰り返し、スタジオを爆笑で包んだ。

久馬がパンパンになるほど脳を酷使した原因は、コント尽くしだった海原やすよ ともこの単独ライブかもしれない!? 実は久馬は、海原姉妹の単独ライブの構成を考え、「気づいたらコントを6本くらい書かされた」とのこと！ 「原因は疲れ？」「大丈夫ですか？」などと久馬を心配していた海原姉妹は、苦笑いするしかなかった。

なお、この一連のトークは、海原姉妹が司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）8月21日放送回で取り上げられた。同放送回では、「夏より熱い真剣ぶっちゃけ本音トークSP」と題して、人気芸人たちによる爆笑と衝撃のトーク映像が多数公開された。

