コスメブランド『乾燥さん』から初のステーショナリー誕生 数量限定で全8アイテム登場
BCLカンパニーが展開するスキンケアブランド『乾燥さん』から、ブランド初となるステーショナリー全8アイテムが、全国のロフト54店舗とロフトネットストアにて数量限定で販売されている。
【写真】「色々な表情の乾燥さんが可愛い」ファイル、ノートなどグッズ一覧
「乾燥さん」は、乾燥による肌不調に着目し、保湿ケアに特化したブランド。日中の乾燥や敏感肌に悩む人々へ向けて、スキンケアからベースメイクまで幅広いラインナップで展開している。今回登場した文房具シリーズは、そんなブランドの世界観をそのままに、かわいさと実用性を兼ね備えたデザインが特徴となっている。
A5サイズのクリアファイル（各550円／税込）は、「あつまれ〜」と「えがお」の2種類があり、書類やチケット、メモなどを3つのポケットで整理できる仕様。A5ノート（各550円／税込）も同じく2種類で、勉強や仕事のメモ帳として、持ち運びやすいサイズ感となっている。
メモ（各440円／税込）は、「ARIGATOU！」と「ふきだし」の2種類。1冊に2つのデザインが含まれており、大切な人へのメッセージカードとしても活用できる。付箋（495円／税込）も「おやすみ」と「ふきだし」の2種類があり、手軽にメモしたりサッと貼ることができ、机の上に置くだけで気分が明るくなるようなデザインとなっている。
