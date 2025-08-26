生成AIを使った検索サービスに記事の情報を無断で利用されたとして、朝日新聞社と日本経済新聞社は共同でアメリカの生成AI事業者に対し、計44億円の損害賠償や記事の利用の差し止めなどを求めて26日、東京地裁に提訴しました。

アメリカの生成AI事業者「パープレキシティ」は、利用者の質問に応じて、インターネット上で必要な情報を集めて生成AIが回答するサービスを提供しています。

朝日新聞社と日本経済新聞社によりますと、「パープレキシティ」は回答の作成にあたり、遅くとも去年6月頃から記事の情報を無断で利用し著作権を侵害しているほか、回答の引用元として両社の記事を示しながら記事の内容と異なる虚偽の事実を多数表示し、新聞社の信用を著しく傷つけていると主張しています。

提訴について朝日新聞社は「無断利用が続く状況は看過できず、共同提訴に至りました。許諾を得ずに違法な利用を続ける事業者には、引き続き対応を求めてまいります」とコメント。

日本経済新聞社は「記者が多大な時間と労力を費やして作成した記事の無断利用は看過できず、記事とは異なる虚偽の事実が表示される状況も生じています。 共同提訴によって野放図な著作権侵害に歯止めをかけたいと考えています」としています。

「パープレキシティ」をめぐっては、読売新聞も約21億円の損害賠償などを求めて今月7日、提訴しています。