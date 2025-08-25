¡ÖÀ®Ä¹¡×¡Ö¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡ÄÁÏÀß4Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´¹ñ½éÍ¥¾¡¤Î¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È
¡¡ÁÏÀß4Ç¯ÌÜ¤Î¥Áー¥à¤¬²Æ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡8·î22Æü¤«¤é24Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Á´Ãæ¡Ë¡£24Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤ÏÃË½÷½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï½à·è¾¡¤Ç»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤ò62－41¤ÇÇË¤Ã¤¿¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤âÀ¤ÅÄÃ«¶èÎ©ÇßµÖÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë58－43¤Ç¾¡Íø¡£½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÏÀß¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¡Ê¤Î¥Áー¥à¡Ë¤â¶¯¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢4·î¡¢5·î¤´¤í¤«¤Ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¡ÊÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¡Ë4¤Ä¡Ê¤ËÆþ¤ë¡Ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Áー¥à½éÍ¥¾¡¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ø´ø¤ò¼¹¤ë³ÑÅÄÉÒ¥³ー¥Á¡£¤«¤Ä¤Æ1992Ç¯¤ÎÁ´Ãæ¤Ç¤Ï¡ÊÅö»þ¤ÏÌî¡¹»ÔÄ®Î©¡¢¸½Ìî¡¹»Ô»ÔÎ©¡ËÉÛ¿åÃæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ÉÛ¿å¤äÇò»³»ÔÎ©ÈþÀîÃæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ï»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂçÌîÆÆ»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥³ー¥Á¤äÁª¼ê¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î³ÑÅÄ¥³ー¥Á¤Ï¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Áー¥à¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö³ÆÃÏ¶è¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Î¡ÊÁ´¹ñ¡ËÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÄ´À°¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤È¡£À®Ä¹¤À¤è¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤¬¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¡Ê2¤Ä¤Î¡Ë´Ø·¸¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Áー¥à¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Îý½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤È¡£ËÜÅö¤Ë¡ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¸½ºß¤Î3Ç¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö16¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¡Ø²ô¡Ù¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏËèÆü¡¢Ä«Æü¤¬¾º¤ë¤¿¤Ó¤ËÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»ý¤Ä³ÑÅÄ¥³ー¥Á¤À¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤º¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×Åª¤Ê¥Áー¥àºî¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ØÆ³Ë¡¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ´ÆÆÄ [¼Ì¿¿]¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤ò¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÉôÄ¹¤µ¤ó¡¢¥·¥åー¥È´Ø·¸¤ÎÉôÄ¹¤µ¤ó¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÉôÄ¹¤µ¤ó¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³ÑÅÄ¥³ー¥Á¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¾ðÊó¤òÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÑÅÄ¥³ー¥Á¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤ÇÀÐ²áÍ´¼ù¥³ー¥Á¡¢¾¾¶¶ÏÂ´õ¥³ー¥Á¤È£²¿Í¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤¬°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Áー¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Îå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥Áー¥à¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬4¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âÁª¼ê4¿Í¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÂ¼°æ±Ò¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¦Í¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÍýÍ³¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ¾3Ì¾¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Áー¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¼«Î©¡¢¼«³Ð¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤Ë³ÑÅÄ¥³ー¥Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«¼çÀ¤È¼çÂÎÀ¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«¼çÀ¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤Ç¤â¼çÂÎÀ¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊâ¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼«¼çÀ¤Î¾å¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¼çÂÎÀ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼çÂÎÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ö1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤ÏÀèÀ¸¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¾õ¶·È½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ìー¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ¼°æ¡Ë¤È¡¢¼çÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê³ÑÅÄ¥³ー¥Á¡Ë¤È¡¢½Õ¤«¤éÂ³¤¯À®Ä¹¶ÊÀþ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¼°æ¤â¡Ö¤³¤Î¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2´§¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎJr.¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½éÍ¥¾¡¤ËÍ¯¤¯¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÂ°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¤½¤ÎÌÜ¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë [¼Ì¿¿]¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
