『あんぱん』嵩から話を聞いてうろたえる健太郎に… 第108回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第108回（27日）の場面カットが公開されている。
前回は、八木（妻夫木聡）のひらめきで嵩（北村匠海）の詩とイラストが入った陶器のグッズは追加注文がくるほど売れていた。それでももっと詩を書けと言う八木に、のぶ（今田美桜）は嵩は漫画家なのでそんなに詩は書けないと反論してしまう。そんなのぶに、嵩は言葉がどんどん浮かんでくるから大丈夫だと言って詩を書き続ける。そして、嵩の詩の才能に確信を持った八木は、自分の会社で出版部を作り、嵩に詩集を出そうと声をかける。
今回は、嵩（北村匠海）の詩集が出版されることになり、喜ぶのぶ（今田美桜）。八木（妻夫木聡）のアイデアで変わった場所で開かれたサイン会は、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。数日後、柳井家を訪れたメイコ（原菜乃華）は、のぶと嵩のやりとりをうらやましそうに見ていた。その後、三姉妹で集まった蘭子（河合優実）の部屋で、メイコは秘めた願いを語る。嵩から話を聞いてうろたえる健太郎（高橋文哉）に、のぶは詩集を開き…。
