【グラビア】“ねもちゃん”こと根本凪さんが異世界転生？「週刊SPA! 09/02・09合併号」本日発売
【週刊SPA! 09/02・09合併号】 8月26日発売 価格：600円
「週刊SPA! 09/02・09合併号」
扶桑社は「週刊SPA! 09/02・09合併号」を8月26日に発売した。価格は600円。
表紙と美女地図は“ねもちゃん”の愛称でアイドルやVtuberとして活躍中の根本凪さん。異世界物語の主人公になり切って、いざ冒険の旅。ねもボディを駆使して敵を撃つ。
グラビアン魂は、初掲載から10年が経つ天木じゅんさんが、大きく成長したボディを披露している。
ライブアイドル界隈で話題が沸騰中のINUWASI・はのんまゆさんも美女地図に登場。10月29日に発売する写真集のアザーカットを先行公開している。【根本凪さん】
撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：哘絵美子 スタイリング：菊池文子
撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：哘絵美子 スタイリング：菊池文子【天木じゅんさん】
撮影：佐藤裕之 ヘアメイク：花房みなみ スタイリング：田中陽子
撮影：佐藤裕之 ヘアメイク：花房みなみ スタイリング：田中陽子【はのんまゆさん】
撮影：武田敏将 ヘアメイク：mahiro スタイリング：木村美希子
撮影：武田敏将 ヘアメイク：mahiro スタイリング：木村美希子