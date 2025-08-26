【週刊SPA! 09/02・09合併号】 8月26日発売 価格：600円

「週刊SPA! 09/02・09合併号」

　　扶桑社は「週刊SPA! 09/02・09合併号」を8月26日に発売した。価格は600円。

　表紙と美女地図は“ねもちゃん”の愛称でアイドルやVtuberとして活躍中の根本凪さん。異世界物語の主人公になり切って、いざ冒険の旅。ねもボディを駆使して敵を撃つ。

　グラビアン魂は、初掲載から10年が経つ天木じゅんさんが、大きく成長したボディを披露している。

　ライブアイドル界隈で話題が沸騰中のINUWASI・はのんまゆさんも美女地図に登場。10月29日に発売する写真集のアザーカットを先行公開している。

【根本凪さん】

撮影：鈴木ゴータ　ヘアメイク：哘絵美子　スタイリング：菊池文子

【天木じゅんさん】

撮影：佐藤裕之　ヘアメイク：花房みなみ　スタイリング：田中陽子

【はのんまゆさん】

撮影：武田敏将　ヘアメイク：mahiro　スタイリング：木村美希子

