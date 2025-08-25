NBAスターのフィギアがランダムで当たる…『NBA Ballers Vol.1 シークレットフィギュア』販売開始！

8月22日、ファナティクス・ジャパンは、NBA選⼿のフィギュアがランダムで当たる「NBA Ballers Vol.1 シークレットフィギュア」を、 NBA公式オンラインストア（以下「NBA Store Japan」）にて販売を開始した。

これらの商品は、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）やジャ・モラント（メンフィス・グリズリーズ）をはじめとするNBAスター19選⼿をラインナップ。全38種類のフィギュアのうち、2種類のスーパーレアにはチャンピオントロフィーが封⼊されていて、どの選⼿が当たるかわからない“開封体験”とともに、コレクション性の⾼いアイテムとして楽しめる。

さらに、第２弾となる「NBA Ballers Vol.2 シークレットフィギュア」についても、8⽉29⽇よりNBA Store Japanでの販売を予定しており、シリーズを通じて、より多くのNBAスター選⼿のフィギュアをコレクション可能だ。

■商品概要



商品名：NBA Ballers Vol.1 シークレットフィギュア



価格：2499円（税込）





【動画】Vol.1シークレットフィギアにピックアップされたスティン・カリーのハイライト