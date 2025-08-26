10月3日に公開される水上恒司主演映画『火喰鳥を、喰う』の場面写真が公開された。

本作は、第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩による同名小説を実写映画化するミステリーホラー。『超高速！参勤交代』シリーズや『空飛ぶタイヤ』、『シャイロックの子供たち』などの本木克英が監督を務め、『ラーゲリより愛を込めて』や『ディア・ファミリー』などの林民夫が脚本を手がけた。

本作が映画単独初主演作となる水上が主演を務め、ヒロイン役で山下美月が出演。そのほか、本作が映画単独初出演となるSnow Manの宮舘涼太、森田望智、豊田裕大、麻生祐未、吉澤健らが共演に名を連ねた。

公開された場面写真では、宮舘演じる超常現象専門家・北斗総一郎が袈裟をまとい儀式を執り行う姿や、遠くを見つめる表情が写し出されている。

作中で怪異現象に造詣が深い北斗は、大学時代の後輩である夕里子からの依頼を受け、彼らが巻き込まれている不可解な“現象”の解明に乗り出していく。本作で映画単独初出演を果たした宮舘に対し、本作のプロデューサー・横山和宏は「宮舘さんの存在は際立っており、彼以外に北斗役は考えられません」と絶賛。

北斗と真正面から対峙していく主人公・雄司を演じた水上は、「僕演じる雄司が主演ではありますが、物語を動かしていくのは北斗なので、この作品は舘さん次第だと思って（撮影に）入りました」と振り返った。実際に撮影を終え、「現場では、舘さんが本当に良いバランサーになってくれ、和ませてくれたので、楽しい現場になりました」と感謝しつつ、「北斗の異物さは図々しさから来ると思うんですが、舘さんはまさに気遣いの人で、図々しさなんてものは全く感じられないので、北斗ならではの異物さを出されたのが、どれぐらいすごいことか」とコメント。

また、夫の雄司、旧知の仲である北斗の間で揺れるヒロイン・夕里子を演じた山下も「若いキャストの中では（宮舘さんが）最年長だったので、盛り上げてくださる部分もありつつ、現場を支えてくださいました。私が（演技の方向性で）迷っているときに “僕は監督に沢山聞いちゃっているから、（監督に）聞いていいと思うよ”と言ってくださったことがあって、とても（その一言が）支えになりました」と感謝の思いを明かした。

怪異のきっかけとなる「死者の手帳」を雄司たちに渡す新聞記者役の与沢を演じた森田は「本当に（北斗は）キャラクターとして魅力的で、ずっと見ていたいなと思うくらい。宮舘さんが（北斗として）何かを言うと、真実にも嘘にも聞こえる瞬間があるというか。二面性をとても感じられて、キャラクターとしての魅力や面白さを、一緒にお芝居をしながら感じさせていただきました」と絶賛。

夕里子の弟・亮を演じた豊田も「宮舘さんが北斗を引き寄せているというくらい、（宮舘さんと役が）マッチしている感じがして。魅力が溢れている方だなと思いました。現場のムードメーカーとしてとても笑わせてくださいましたし、楽しかったです。またご一緒したいです」とリスペクトも交えながらコメントしている。（文＝リアルサウンド編集部）