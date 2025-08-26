【速報】大阪府立高の統廃合　新たに2校で「2027年度以降の入学者を募集せず」へ　門真西高校と懐風館高校　志願者数改善が見込めないと判断　大阪府教委

大阪府教育委員会は8月26日、新たに府立高校2校について、2027年度以降の入学者を募集せず、閉校とする方針を固めました。



2027年度以降の入学者を募集しない方針が決まったのは、大阪府立の門真西高校（門真市）と懐風館高校（羽曳野市）です。



大阪府の条例では、3年連続で定員割れし、改善の見込みがない府立高校は再編整備の対象になると定められています。



大阪府教委によりますと、門真西高校（1977年開校）は6年連続、懐風館高校（2009年に羽曳野高校と西浦高校を統合する形で開校）は5年連続で入学志願者が定員に満たない状態が続いていて、周辺地域で中学校を卒業する生徒数が減少傾向にもあることから、志願者数の改善は見込めないと判断したということです。



門真西高校と懐風館高校の募集停止は、今年11月に正式決定される予定です。



大阪府教委が策定した「府立高校改革アクションプラン（案）」では、今後に中学校卒業者数がさらに減少するという試算に基づき、2040年に想定する府立高校の数は、現在の136校（閉校が決まっている高校は含まず）から32校減り「104校程度」と示されています。