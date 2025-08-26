¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¹âÈª½¼´õ¡¢¸ª¡õÈþÇØÃæ¸«¤»¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÈª½¼´õ¤Î¸ª¡õÈþÇØÃæ¸«¤»¥É¥ì¥¹»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤Î¡¡½¼´õ¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤À¤è¡¼¡¡¤Ç¤âÂ³Êó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö½¼´õ¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÂç¹¥¤¤ÇÀÎ¤Î¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö20¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÂ£¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÕ¤ËÄº¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤ª²Î¤â¾å¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Îbaby¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¼´õ¥Þ¥Þ¤Î²ÎÀ¼¤ÏºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¤ÎÂÛ¶µ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¹âÈª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂè°ìÃÆ¡ØOver you¡Ù2025.8.30¡¡Digital Release¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°áÁõ¤«¤éÈþ¤·¤¤¸ª¤äÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿·¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¹âÈª¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö20¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¡ÖµÇ°¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢°ì¶Ê¤º¤Ä¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
